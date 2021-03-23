UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Медик рассказал о ситуации с COVID-19 в Одесской области: людей поражает "микс вирусов"

Автор: Людмила Жукова

В Одесской области стремительно растет количество коронавирусных больных, а также уменьшается количество свободных коек в больницах.

Об этом ТСН рассказал журналист Сергей Осадчук.

Одесская область и город Одесса сейчас попали "красную" зону, поскольку количество больных увеличилось в два раза. Отмечается, что людей начал поражать так называемый "микс вирусов". От этого растет и скорость заражения и смертность.

"Борьба с коронавирусом осложняется подключением к циркуляции сезонных респираторных вирусов и вирусов гриппа. На этой неделе наша лаборатория уже подтвердила вирус гриппа А +. Опыта лечения пациентов одновременно заразились и COVID, и гриппом у нас нет", — рассказал директор лабораторного центра Минздрава Виталий Гончаров.

Пациентов в регионе настолько много, что, например, по состоянию на вчера в городских больницах осталось только 10 свободных коек. Медработники вынуждены выбирать, кого госпитализировать, а кого отправлять на домашнее лечение.

"Одесский регион должен в эти две недели развернуть до 540 коек. У нас завтра может быть такое, что будут кровати, но там некому будет лечить на этих кроватях", — отметила директор Департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Захарова.

Основной причиной в области является нехватка медиков. Сейчас привлечь планируют и медиков-студентов, которые заканчивают обучение.

В Одесской области не хватает медиков

Читайте также, что происходит на передовой киевских больниц с COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус
Читайте также
Степанов о рисках "постковидного синдрома": до 70% переболевших нуждаются в реабилитации
Кабмин ужесточил въезд в Украину: теперь нужен обязательный ПЦР-тест на COVID
Прогноз погоды