Мед - панацея чи просто цукор? Дієтолог розкрила всю правду про популярний продукт

Що потрібно знати про мед

Мед містить переважно цукор, а також суміш амінокислот, вітамінів, мінералів, заліза, цинку та антиоксидантів. Крім використання як натурального підсолоджувача, мед використовується як протизапальний, антиоксидантний та антибактеріальний засіб.

Люди зазвичай використовують мед перорально для лікування кашлю та місцево для лікування опіків та сприяння загоєнню ран.

Скільки меду можна їсти

Мед відноситься до доданих цукрів. Безпечна добова кількість для дорослих 6 ст.л на добу за умови, що в раціоні більше доданих цукрів немає.

Безпечна доза саме меду: трохи більше 2 ст.л. жінкам та 3 ст.л. чоловікам.

Мед заборонено дітям до 1 року через ризик зараження ботулізмом.

Чи корисний мед?

Наприклад, антиоксидантні властивості є у гречаного меду, проте якщо порівняти їх із чорницею, то у ягоди цей показник вищий на 32%.

Мед має багато корисних властивостей (протипухлинні, протизапальні, протигрибкові, антибактеріальні), які дають науці можливість використовувати його в медичних цілях.

"У медичних, а не ложкою з банки. Кількість корисних речовин на 2 ст. л. у меді настільки мала, що від цього ви зовсім нічого не отримаєте, а збільшення дози меду вже може мати негативні наслідки, бо мед - доданий цукор і це головна перешкода", - резюмувала дієтолог.