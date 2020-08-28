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Я мечтаю жить без болезни и боли: онкобольной юноша нуждается в помощи

Пятница 28 августа 2020 19:37
Я мечтаю жить без болезни и боли: онкобольной юноша нуждается в помощи
Молодой парень нуждается в помощи в лечении рака (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

23-летний Антон просит о помощи в лечении лимфомы Ходжкина

Антону Михайлюку - 23 года, почти три из них он борется с онкологическим заболеванием - лимфомой Ходжкина. Болезнь начиналась с симптомов острого респираторного заболевания, но все попытки лечения оказались напрасными. Периодическое ночное повышение температуры вызвало немалую тревогу, пришлось пройти десятки обследований, анализов, самочувствие ухудшалось.

По результатам гистологического исследования лимфатического узла, взятого на биопсию в Кировоградском областном онкологическом диспансере, в октябре 2017 года был установлен диагноз - классическая лимфома Ходжкина.

Первую линию лечения из семи курсов химиотерапии и 40 сеансов лучевой терапии Антон прошел в областном онкологическом диспансере, но, к сожалению, болезнь не отступила. С октября 2018 юноша продолжает лечение в Киевском Национальном институте рака, где основным лечением была запланирована высокодозная химиотерапия с аутологической трансплантацией костного мозга. Однако за шаг до трансплантации в марте этого года у Антона случился рецидив, болезнь начала прогрессировать.

Я мечтаю жить без болезни и боли: онкобольной юноша нуждается в помощи

Антон Михайлюк нуждается в помощи в лечении онкологического заболевания

На сегодня для борьбы с рецидивом юноше необходимо продолжать лечение препаратом иммунотерапии Китруда (пембролизумаб) каждые три недели до полного ответа организма, он прошел 5 курсов. Стоимость одного курса составляет свыше 100 тысяч гривен. К сожалению, этот препарат не входит в принятые стандарты лечения и не обеспечивается государством, приобретение препарата осуществляется пациентом.

Я мечтаю жить без болезни и боли: онкобольной юноша нуждается в помощи

Диагноз Антона Михайлюка

"До установления диагноза у меня было много планов и мечтаний, заочно получал образование, работал на железнодорожном предприятии, за время лечения жизнь стала похожа на американские горки, в один день много планов и сил, а в другой - трудно встать с постели, длительное лечение, капельницы, обследования, анализы истощают как физически, так и морально Сегодня моя мечта вернуться к полноценной жизни без болезни и боли, отдохнуть на море, подняться в горы, устроиться на работу. Почти за 3 года лечения сбережения семьи исчерпаны, поэтому я вместе со своей семьей обращаемся ко всем неравнодушным людям и прошу помощи в сборе средств на лечение, спасибо за каждую спасительную гривну", - рассказывает Антон.

Реквизиты для помощи: Карта ПриватБанка 4149 4991 4131 4888 (Михайлюк Антон Андреевич).

Ранее мы писали, что одной из курсанток, которая пострадала в ДТП с пьяным майором в Киеве, срочно нужна помощь.

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