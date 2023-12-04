Не McDonald's. Яка мережа фастфудів насправді є найбільшою у світі

Історія бізнесу

Історія Subway розпочалась у 1965 році. Тоді 17-річний Фред ДеЛука звернувся до друга своєї сім'ї - фізика-ядерника, доктора Пітера Бака - за порадою. Хлопець думав над тим, де заробити грошей, щоб оплатити навчання в коледжі.

Науковець запропонував підліткові стати партнерами й відкрити магазин, в якому б продавали свіжоприготовлені сендвічі за доступною ціною. На стартовий капітал у розмірі 1000 доларів (наданих Баком) підприємці відкрили перший ресторан у Бріджпорті, штат Коннектикут. Він отримав назву Pete's Super Submarines.

Цікаво, що сендвічі називали "субмаринами" через зовнішню подібність до підводних човнів.

Вже незабаром ДеЛука закинув давню мрію стати лікарем й взявся вивчати основи ведення бізнесу. Він спостерігав за поведінкою відвідувачів і придумував нові ідеї, як зробити закусочну ще більш популярною та прибутковою.

З часом Pete's Super Submarines отримав скорочену назву - Pete's Subway.

Проміжна назва закусочної (фото: www.subway.com)

Згодом вона трансформувалась до простого й відомого нині Subway.

Вже до 1974 року бізнесмени керували 16 магазинами по всьому Коннектикуту, проте їхні мрії йшли ще далі - відкрити щонайменше 32 ресторани.

Для цього вони вдались до франчайзингу й залишились у виграші. Закусочні перетворилися на ресторани швидкого харчування і бренд Subway здобув світове визнання.

Ділові партнери (фото: subway.com)

Сучасні досягнення

Згідно з даними платформи Statista, у 2023 році глобальний бренд ресторанів швидкого обслуговування Subway налічував 36 592 магазини по всьому світу.

При цьому більшість ресторанів (близько 20,3 тис.) розташовані на батьківщині Subway - у США. Другою за кількістю ресторанів є Канада. Третьою - Велика Британія.

Наголошується, що впродовж 2023 року бренд мав більше ресторанів у всьому світі, ніж будь-яка інша мережа.

Subway можна знайти у багатьох країнах світу (інфографіка: statista.com)

Особливості

Офіційна назва фірми Subway, яка надає послуги франчайзингу - Doctor's Associates, Inc.

Subway позиціонує себе як здорову альтернативу стандартним мережам ресторанів швидкого обслуговування. Це відображається у слогані компанії - "Eat fresh!" (з англійської - "Їж свіже!").

Типовий ресторан Subway є невеликим приміщенням із прозорою стійкою, всередині якої розташовані інгредієнти для сендвічів. За стійкою розташовані печі, в яких випікаються булки для сендвічів. Сидячих місць зазвичай небагато.

Крім стандартних ресторанів, Subway має велику кількість закладів у нестандартних і навіть несподіваних місцях (у супермаркетах, на військових базах і навіть у будівлі Пентагону).

Меню в Subway залежить від країни, проте основними стравами залишаються різноманітні сендвічі й салати. Клієнтам можуть пропонувати також кілька різновидів хліба власного приготування на вибір.



Меню різниться в залежності від країни (скріншот: subway.com)