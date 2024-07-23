10 ознак того, що ви їздите на велосипеді неправильно

Використовуйте велосипедний шолом

Хоча законодавчі вимоги щодо шоломів можуть бути спірними, найкращі моделі для дорожніх і гірських велосипедів можуть врятувати життя. Знайти зручний, легкий і доступний шолом сьогодні не важко. Не обов’язково купувати найдорожчу модель, адже всі вони відповідають сучасним стандартам безпеки.

Захищайте очі велосипедними окулярами

Найкращі велосипедні окуляри не повинні бути дорогими або виглядати дивно, але вони захистять ваші очі від комах, камінців, сонця та дощу. Деякі моделі мають змінні лінзи, тому, якщо можливо, придбайте одні лінзи для яскравих умов і одні для похмурих, дощових днів.

Носіть велосипедні шорти правильно

Відповідаючи на питання, чи потрібно носити спідню білизну під велосипедні шорти, можна сказати однозначно: ні. Це позбавляє велоодяг його властивостей щодо відведення поту і забезпечення амортизації.

Встановіть бризковики для їзди у вологих умовах

Бризковики є необхідністю для підготовки дорожнього велосипеда до зими. Вони допоможуть зберегти вашу спину та одяг чистими, а також захистять від бризок тих, хто їде позаду вас. Хоча деякі можуть вважати, що вони псують зовнішній вигляд велосипеда, у зимовій негоді це дійсно важливо.

Вмійте ремонтувати проколи

Навчіться самостійно ремонтувати проколи і завжди носіть із собою набір для ремонту (включаючи важелі для шин, латки або запасну камеру, та насос). Коли ви будете далеко від дому і раптом почуєте звук шипіння, ви будете вдячні, що вмієте впоратися з цим самостійно.

Дуже неприємно, коли прокол трапився далеко від дома, і якщо не відремонтувати колесо, то прийдеться йти пішки (фото: Freepik.com)

Використовуйте сітловідбивальні елементи

Навіть якщо ви їздите вдень, носіть одяг зі сітловідбивальними елементами і використовуйте світловідбивачі на велосипеді. Це зробить вас більш помітними для водіїв і допоможе уникнути аварій.

Навчіться правильно перемикати передачі

Перемикання передач важливе для ефективної їзди на різних типах рельєфу. Виділіть час, щоб зрозуміти, як працюють ваші передачі, і тренуйтеся перемикати їх під час їзди.

Практикуйте гальмування

Гальмування повинно бути плавним і контрольованим. Використовуйте обидва гальма рівномірно, щоб уникнути заносу або перекидання. На спусках більше використовуйте заднє гальмо.

Тримайте рівновагу

Практикуйте утримання рівноваги на низьких швидкостях. Це допоможе вам у складних умовах, таких як пробки або вузькі доріжки.

Використовуйте правильну техніку підйому на пагорби

На підйомах перемикайтеся на легші передачі і намагайтеся підтримувати постійну частоту педалювання. Якщо необхідно, вставайте на педалі, щоб зберегти імпульс.