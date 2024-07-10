Мають служити, а не співати під час війни: Фаріон жорстко "наїхала" на Вакарчука та Козловського
Скандальна мовознавиця Ірина Фаріон не втомлюється дивутати й апатувати публіку. Цього разу вона жорстко розкритикувала музикантів Святослава Вакарчука і Віталія Козловського, які служать у ЗСУ.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю професорки Українським новинам.
Що сказала Фаріон про артистів
Так, мовознавиця вважає, що Святослав і Віталій займаються в армії зовсім не тим, що потрібно робити військовослужбовцям.
"Їхній конституційний обов'язок, як у всіх: служити, а не співати під час війни", - поділилася думкою Фаріон.
Ірина Фаріон (фото: Getty Images)
Де зараз служать Козловський і Вакарчук
Виконавець вступив до Збройних сил України у 2023 році. Спочатку він служив у піхоті, потім пройшов навчання і став артилеристом.
Кілька місяців артист перебував на передовій на Донеччині, після чого несподівано був переведений в одну з військових частин Києва на посаду водія.
Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Що стосується служби Вакарчука, він був мобілізований ще у березні 2022 року.
Лідер гурту "Океан Ельзи" займається морально-психологічною роботою в армії, оскільки свого часу закінчив відповідний факультет у виші.
Інформація, що з'явилася в ЗМІ, про його демобілізацію, не відповідає дійсності.
Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)