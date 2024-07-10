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Мають служити, а не співати під час війни: Фаріон жорстко "наїхала" на Вакарчука та Козловського

Середа 10 липня 2024 16:45
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Мають служити, а не співати під час війни: Фаріон жорстко "наїхала" на Вакарчука та Козловського Ірина Фаріон розкритикувала Вакарчука і Козловського (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Скандальна мовознавиця Ірина Фаріон не втомлюється дивутати й апатувати публіку. Цього разу вона жорстко розкритикувала музикантів Святослава Вакарчука і Віталія Козловського, які служать у ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю професорки Українським новинам.

Що сказала Фаріон про артистів

Так, мовознавиця вважає, що Святослав і Віталій займаються в армії зовсім не тим, що потрібно робити військовослужбовцям.

"Їхній конституційний обов'язок, як у всіх: служити, а не співати під час війни", - поділилася думкою Фаріон.

Мають служити, а не співати під час війни: Фаріон жорстко &quot;наїхала&quot; на Вакарчука та Козловського

Ірина Фаріон (фото: Getty Images)

Де зараз служать Козловський і Вакарчук

Виконавець вступив до Збройних сил України у 2023 році. Спочатку він служив у піхоті, потім пройшов навчання і став артилеристом.

Кілька місяців артист перебував на передовій на Донеччині, після чого несподівано був переведений в одну з військових частин Києва на посаду водія.

Мають служити, а не співати під час війни: Фаріон жорстко &quot;наїхала&quot; на Вакарчука та Козловського

Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Що стосується служби Вакарчука, він був мобілізований ще у березні 2022 року.

Лідер гурту "Океан Ельзи" займається морально-психологічною роботою в армії, оскільки свого часу закінчив відповідний факультет у виші.

Інформація, що з'явилася в ЗМІ, про його демобілізацію, не відповідає дійсності.

Мають служити, а не співати під час війни: Фаріон жорстко &quot;наїхала&quot; на Вакарчука та Козловського

Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Нещодавно Alyona Alyona і Jerry Heil різко відповіли Фаріон, яка назвала їх "позориськом".

Також ми писали, що Фаріон назвала Львів "містом диверсантів" та принизила російськомовних українців.

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