"Маю надію, що так і буде": Лісовий розповів, чи вийдуть діти на очне навчання з 1 вересня

Міністр освіти Оксен Лісовий розповів, що за три роки дистанційної форми навчання українські школярі та студенти мають значні втрати в освіті. Тому необхідно розпочати очне навчання.

Про це високопосадовець розповів в інтерв'ю виданню LB.

Чи буде навчання офлайн з 1 вересня

Оксен Лісовий висловлює сподівання, що офлайн навчання все-таки розпочнеться з наступного навчального року, однак наголошує, що в цьому є й певні ризики.

"Частина людей виїхали за кордон, і як показує світова практика, повертаються далеко не всі. Тому є такий ризик, що коли вийдемо в офлайн, втратимо частину студентів і частину викладачів", - розповів він.

Очільник МОН додає, що сьогодні освітні втрати є дуже великими, зокрема й, у соціальному розвиткові підлітків.

"Звідки всі наші друзі? В основному з університету. Там формуються спільноти, ідентичність особистості, укорінюється система взаємодії, відточуються всі м’які навички. Я не знаю, чи маю право як міністр освіти давати такі оцінки. Але ще до того, як став міністром, боявся, що ми одержимо втрачене покоління", - пояснив він.

Натомість у МОН сподіваються компенсувати всі втрати різними методами роботи з учнями та студентами.

Що зміниться у вищій освіті в Україні

Лісовий пояснив, що якісна вища освіта повинна відповідати потребам ринку та особистості. За словами міністра, сьогодні головна потреба - це відбудова. Тому нахил варто робити саме на спеціальності, які зможуть безпосередньо долучитися до цього процесу.

"Ми пріоритезуємо профтехосвіту. Це стане, мабуть, одним з найбільших викликів для вищої освіти. Тому що в професійній діяльності сьогодні сантехнік або зварник дуже часто одержують більше, ніж юрист-випускник", - сказав очільник МОН.

Він також наголошує, що освіта є двигуном розвитку людини. Відповідно держава вкладається в кадровий потенціал розвитку своєї економіки.

"Держава платить за те, щоб отримати кадровий потенціал для розвитку своєї економіки, для розвитку своєї гуманітарної, суспільної та соціальної сфери. Це одне завдання. Друге завдання - допомогти людині стати успішною і щасливою", - пояснив Лісовий.