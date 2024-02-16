Майбутня Xbox стане "найбільшим технічним проривом" в історії ігор: названі причини

Глава Xbox у корпорації Microsoft, Сара Бонд, повідомила, що компанія в даний час вкладає кошти у створення наступного покоління ігрової консолі, яка обіцяє стати "найзначнішим технологічним проривом" в історії ігрової індустрії.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.
Ця інформація з'явилася наприкінці 22-хвилинного подкасту Xbox Business Update. Під час епізоду обговорювалися чутки про те, що корпорація може почати випуск своїх ігор на інших платформах і відмовитися від створення власних ігрових пристроїв.
Топ-менеджер підтвердила частково перше твердження і повністю спростувала друге, наголосивши, що розвиток власної платформи залишається в центрі уваги.
Більше того, цього року компанія планує представити ігровому співтовариству низку нових продуктів у галузі апаратного забезпечення, і це, за її словами, відбудеться "вже у ці свята". В які саме вона не уточнила.
На розмові з виданням The Verge глава підрозділу Microsoft Gaming Філ Спенсер підкреслив, що команда Xbox розглядає створення нових категорій обладнання, які нададуть унікальні можливості для геймерів і розробників.
Видання припустило, що в цьому числі може йтися про портативну консоль Xbox, яка довго обговорюється в онлайн-спільноті.
"Я великий шанувальник портативних пристроїв, але анонсувати нема чого", - заявив Філ Спенсер
Створення ідеальної Windows для портативних ігрових ПК може зайняти багато часу, додав топ-менеджер. Йому не подобається, як ОС працює на маленьких екранах існуючих кишенькових консолей, таких як Asus ROG Ally та Lenovo Legion Go. Це один із головних їх мінусів.
Нагадаємо, що названо терміни виходу Sony PlayStation 6.
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