МАУ снова кинула пассажиров: украинцы не смогут улететь из Таиланда

В Таиланде застряло несколько тысяч украинцев, которые не смогли вовремя вернуться домой из-за введенного карантина. Многие из них улетели из Украины еще до начала пандемии и имели обратные билеты на март и апрель 2020 года. Вернуться домой они не смогли, так как рейсы были отменены.

15 мая был организован всего один специальный рейс, которым улететь домой смогли немногие. Билеты на него были очень дорогие, да и вместительность самолета была всего 300 человек. Воспользоваться хабами также было очень затруднительно, так как до них добираться нужно было самостоятельно и стоимость такой дороги превышала стоимость билета в Украину.

В конце мая появилось сообщение о том, что 4 июня будет организован еще один рейс Дели – Бангкок – Киев. Рейс был афиширован как коммерческий и авиакомпания МАУ выставила на продажу билеты от Бангкока стоимостью почти в 1100 долларов за одно место.

Украинцы были возмущены, так как уже более двух месяцев находятся в чужой стране и у многих закончились деньги, они вынуждены просить о помощи родных и знакомых. Некоторые в Таиланде застряли целыми семьями, и они оказались буквально на грани выживания.

В понедельник, 1 июня, в группах туристов, которые застряли в Таиланде, появились сообщения о том, что коммерческий рейс запланированный на 4 июня, отменен. Выяснилось, что билеты по завышенным ценам успели купить уже около 30 человек.

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После сообщения об отмене рейса, представители МАУ не реагировали на письма и сообщения пассажиров. Люди снова оказались в безвыходном положении, так как практически все, кто приобрел билеты на этот рейс, деньги одалживали у друзей и знакомых. Как рассказали украинцы в комментарии для Styler, рейс якобы отменили из-за того, что было продано слишком мало билетов.

К вечеру 1 июня авиакомпания МАУ начала отвечать пассажирам и предложила вместо возврата средств, обменять этот билет на любой другой. В МИД украинцам ответили, что отмена рейсов не относиться к деятельности министерства.

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В Украине сообщили о том, что в ближайшее время будут организованы дополнительные рейсы для украинцев, которые застряли в разных странах. Таиланда в списке этих стран нет и ни в одной организации украинцам не могут сообщить, планируется ли такой рейс в ближайшее время.

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Стоит отметить, что украинцы, которые остались в Таиланде, оказались в очень сложной ситуации. Многие просто не имеют средств к существованию, остались совершенно без денег. Среди туристов есть пенсионеры и маленькие дети. На данный момент им помогают волонтеры и социальные службы, которые выдают пищевые пайки.

Люди уже записывали видео с обращением к президенту Украины, народным депутатам, политикам и влиятельным людям. Они написали сотню писем с просьбой о помощи. Но за два месяца на призывы о помощи так никто и не откликнулся.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Таиланде застряли несколько тысяч украинцев и они уже два месяца не могут вернуться домой.

А также мы писали о том, что в МИД сообщили, какие страны возобновляют авиаперелеты.