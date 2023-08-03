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Мати відволіклася на хвилинку. Під Києвом однорічне маля випило розчинник від фарби

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Біла Церква, Четвер 03 серпня 2023 08:46
Мати відволіклася на хвилинку. Під Києвом однорічне маля випило розчинник від фарби Фото: Під Києвом померла дитина від розчинника фарби (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Людмила Жукова

У Білій Церкві під Києвом сталася трагедія. Там загинув малюк віком 1,5 роки.

Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Небитов.

Деталі трагедії під Києвом

1,5-річний хлопчик перебував у дворі разом із матір'ю. Коли жінка відволіклася, дитина знайшла пляшку з розчинником для фарби та зробила кілька ковтків.

Малюка госпіталізували до Білої Церкви у тяжкому стані. Медики зробили все можливе для порятунку дитини, але хлопчик помер у відділенні реанімації лише за кілька годин.

Глава Київської області звернувся до батьків та закликав їх ретельніше стежити за дітьми

"Не залишайте їх без нагляду дорослих. Бережіть найцінніше", - закликав Андрій Небитов.

Пам'ятайте, що найчастіше нещасні випадки трапляються з дітьми, залишеними без нагляду. Вони починають активно досліджувати навколишній світ без дорослих.

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