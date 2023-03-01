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Мати Ілона Маска виступить на одній сцені з росіянками: розгорається скандал

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Середа 01 березня 2023 09:14
Мати Ілона Маска виступить на одній сцені з росіянками: розгорається скандал Мей Маск (фото: instagram.com/mayemusk)
Автор: Юлія Гаюк

Мати Ілона Маска Мей Маск втрапила в скандал через майбутній виступ на жіночому форумі пліч-о-пліч із росіянками. Сама Мей підтримує Україну у війні з Росією, проте її колеги по сцені обрали довіряти Путіну.

Про це повідомляє журналістка та правозахисниця Поліна Неня на своїй сторінці у Facebook.

Деталі скандалу з Мей Маск

Мей Маск неодноразово приїжджала до Києва, одягала український національний одяг та виражала підтримку Україні. Проте коли йдеться про заробіток, погляди, схоже, мають властивість змінюватися.

Мати Ілона Маска виступить на одній сцені з росіянками: розгорається скандал

Мей Маск у вишиванці (фото: instagram.com/mayemusk)

"Сьогодні в Києві неможливо заробити на виступах, але щедрий гонорар тепер можна отримати, виступаючи в колі "неоднозначних" росіян. Хороший pr-агент протягом 10 хвилин зможе зважити всі репутаційні ризики", - написала Поліна.

7-8 березня в Об'єднаних Арабських Еміратах пройде жіночий форум "Women's Empowerment Convention". Мей Маск є запрошеним спікером, проте крім неї, запросили й відомих росіянок, які толерують війну в Україні.

Мати Ілона Маска погодилася на спільний виступ.

Мати Ілона Маска виступить на одній сцені з росіянками: розгорається скандал

Скриншот: facebook.com/polina.nenia

Що не так із цими росіянками

На афіші заходу можна побачити обличчя трьох представниць країни-агресорки. Серед них: Олена Бліновська, Наталя Водянова та Рената Літвінова.

Олена Бліновська - це російська блогерка та авторка курсів про те, як втілити свої мрії в життя. Вона активно займається власним духовним збагаченням, проте поняття російської духовності полягає дещо в іншому.

Мати Ілона Маска виступить на одній сцені з росіянками: розгорається скандал

Олена Бліновська (фото: росЗМІ)

23 лютого Бліновська опублікувала допис у своєму Instagram і подякувала військовим, які "роблять усе, щоб у світі було більше добра". Проте вона не врахувала того факту, що через кровопролиття більше добра не стає.

Мати Ілона Маска виступить на одній сцені з росіянками: розгорається скандал

Скриншот: facebook.com/polina.nenia

Наталя Водянова - російська супермодель. 25 лютого 2022 року на її сторінці в Instagram з'явився допис із закликом допомагати постраждалим від війни в Україні. Вона наголосила, що думає про дітей та матерів, оскільки сама є мамою.

Мати Ілона Маска виступить на одній сцені з росіянками: розгорається скандал

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

"Я уважно вивчаю і скоро почну ділитися даними благодійних організацій, які допомагають постраждалим, жертвуватиму сама і закликаю вас також жертвувати та ділитися інформацією", - написала вона.

Проте, як можна здогадатися, жодної допомоги так і не надійшло.

Мати Ілона Маска виступить на одній сцені з росіянками: розгорається скандал

Скриншот

Акторка Рената Літвінова жодним чином не висловлювала свою позицію щодо режиму Путіна. Вона виїхала з Росії до Парижу. За словами Поліни Нені, Літвінова попросила зробити афішу без Бліновської, проте виступати разом погодилася.

Мати Ілона Маска виступить на одній сцені з росіянками: розгорається скандал

Рената Літвінова (фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall)

Вочевидь, подвійні стандарти - це норма для росіян.

Важливо також зазначити, що на форум не запросили нікого з представниць України, хоча серед активісток є гідні правозахисниці, особливо під час війни з Росією.

Раніше ми розповідали, як росіянка пробралася на Євробачення попри заборону участі.

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Дубай росіяни Илон Маск