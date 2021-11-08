Мать валялась пьяной, пока ее малыш замерзал от холода: сидел и плакал на улице

Во Львове неравнодушные горожане прямо на улице остановили автомобиль патрульной службы Нацполиции и сообщили о маленьком мальчике. Ребенок на улице сидел возле пьяной матери в полном отчаянии.
Детали происшествия сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.
Жители улицы Петлюры остановили машину патрульных и рассказали о том, что возле одного из домой сидит 4-летний мальчик, который сильно замерз.
Рядом с ребенком находится мать в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Патрульные немедленно отправились по указанному адресу и обнаружили там ребенка, который сильно замерз и находится в шоковом состоянии.
Его мать лежала на земле в состоянии сильного алкогольного опьянения и спала. А малыш сидел рядом с ней.
На место происшествия вызвали скорую медицинскую помощь и мальчика немедленно госпитализировали.
Также об инциденте сообщили в ювенальную превенцию, и они начали подыскивать мальчику место в приюте.
А вот на 43-летнюю горе-мать составили протокол по ч.1 ст. 178 (Появление в общественных местах в пьяном виде, который оскорбляет человеческое достоинство и общественную мораль) КупАП.
Как сообщили в полиции, это не единственный случай з последние сутки, когда пришлось спасать детей.
Львовянка позвонила в полицию и сообщила о маленькой девочке, которая одна оказалась на детской площадке в районе улицы Лукьяна Кобылици. Патрульные обнаружили квартиру, где девочка живет с родителями.
В доме была 38-летняя мама, 46-летний отце и годовалый братик.
Оказалось, что родители наркозависимые и в доме царит полная антисанитария. По указанному адресу отправили инспектора ювенальной превенции.
Напомним, ранее мы писали о том, что под Тернополем школьница спасла младенца, которого бросили замерзать на руинах завода.