Мать сама воспитывает 8 детей: детали смертельного отравления малолетних сестер под Винницей

В селе Крутогорб Винницкой области пятеро детей отравились грибами. Две девочки 4 и 12 лет умерли в больнице . За жизнь их 13-летнего брата сейчас борются медики.

Какова причина отравления

Так, первой в больницу доставили 12-летнюю Владиславу. У девочки были симптомы сильного отравления, ее сразу положили в реанимацию, сердце девочки останавливалось несколько раз. Однако, на следующий день фактически в коме, в больницу доставили ее младшую 4-летнюю сестру.

"Первый ребенок в 9 часов утра опять дает остановку, 12 лет ребенку, мы начинаем реанимационные мероприятия, все что возможно и все что невозможно выполняем. И в это время меньший ребенок падает резко давление", — рассказывает и. о. заведующего реанимацией Гайсинской больницы Дмитрий Кондратюк.

Медикам не удалось спасти девушек, у них отказали внутренние органы. Впоследствии стало известно, что дети отравились грибами. Кроме того, все пятеро детей ели именно грибы, которые насобирали в лесу, мать призналась впоследствии. Сначала, сказала, пыталась лечить малышей дома, и лишь на пятый день недуга, вызвала скорую.

Врач говорит, что отравились дети бледной поганкой. Это медики узнали 6 числа и начала предоставляться терапия соответственно протоколам при отравлении грибами.

Троих отравленных детей, оставшихся в живых, забрали в областную детскую больницу. За жизнь одного из них-13-летнего Вячеслава до сих пор борются медики.

Что говорят в полиции

Правоохранители выяснили, что в семье 8 детей, на учете в соцслужбах семья не состояла. Всех ребятишек мать воспитывала сама.

40-летняя женщина рассказала следователям, что в тот день была занята на кухне, младших детей ухаживали старшие.

"Они где - то там собирали грибы, она закрывала, детям она не давала есть, как они наелись этих грибов, она объяснить не может", — говорят в полиции.

Полицейские открыли уголовное производство. Женщине готовятся выдвинуть подозрение в недосмотре за детьми.