ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Винницкой области от отравления умерли двое детей

Новина українською →
Винницкая область, Вторник 07 сентября 2021 10:48
В Винницкой области от отравления умерли двое детей Фото: в Винницкой области от отравления умерли двое детей (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

В Гайсинском районе (Винницкая область) двое детей скончались от отравления. Еще один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"Сестер в возрасте 4-х и 13-ти лет госпитализировали в реанимацию 5 сентября с симптомами острого отравления неизвестным веществом. Во время оказания медицинской помощи они скончались. Еще один ребенок из этой семьи - 12-летний мальчик находится в больнице", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, одна из версий отравления - употребление грибов или лесных ягод.

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, окончательная причина смерти детей будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Также полиция будет проверять профессиональность действий врачей.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 115 (умышленное убийство) УК.

Продолжается досудебное расследование.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винницкая область
NEWS
В Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах
В Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах
DAILY
Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью