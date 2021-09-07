В Винницкой области от отравления умерли двое детей

В Гайсинском районе (Винницкая область) двое детей скончались от отравления. Еще один ребенок находится в тяжелом состоянии.

"Сестер в возрасте 4-х и 13-ти лет госпитализировали в реанимацию 5 сентября с симптомами острого отравления неизвестным веществом. Во время оказания медицинской помощи они скончались. Еще один ребенок из этой семьи - 12-летний мальчик находится в больнице", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, одна из версий отравления - употребление грибов или лесных ягод.

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, окончательная причина смерти детей будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Также полиция будет проверять профессиональность действий врачей.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 115 (умышленное убийство) УК.

Продолжается досудебное расследование.