Массовый мор: критическая ситуация на конезаводах шокировала украинцев (видео)

Иллюстративное фото: fermerok.info

Волонтеры устроили пикет в защиту лошадей

Лошади на украинских конезаводах голодают из-за проблем с кормом, и в итоге животных отправляют на убой. Об этом рассказали волонтеры, которые вышли на пикет с требованием уволить руководителя госпредприятия "Коневодство Украины". По их словам, критическая ситуация возникла на всех 14 заводах. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что коням из-за нехватки зерна дают кукурузу и гнилое сено, хотя нужен овес.

Как рассказала ветеринарный врач Новониколаевского конного завода Снежана Паненко, в рационе коней должен быть овес, качественные отруби, а животным дают ячмень и кукурузу.

Фото: скриншот

"Они питаются, как свиньи", - возмущается она.

Сейчас трава еще не выросла, и на пастбищах коней не прокормить. Остатками сена кормить лошадей нельзя, так как оно испортилось. Тем не менее, больше предложить нечего, поэтому животные едят и его.

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Остатки овса работники завода берегут для племенных жеребцов.

Уникальная кобыла-альбинос по кличке Сказочная, которая является призером конных соревнований, уже несколько месяцев нормально не питалась. Около полгода сотни лошадей на ее заводе живут впроголодь.

Фото: скриншот

В ответ на акцию волонтеров в министерстве АПК заверили, что ситуация не такая страшная, хотя не спорят - лошади действительно выглядят не так, как надо. Чиновники также согласились с необходимостью реформировать госпредприятие. В то же время представитель министерства Ольга Трофимцева заявила, что никакого массового мора, о чем говорят волонтеры, нет.

Селекционеры бьют тревогу из-за ситуации, ведь полуголодные лошади не соответствуют никаким нормам, не пригодны для ипподромов, а в некоторых случаях и для частных конюшен. Истощенных коней будут отдавать за бесценок, а в худшем случае - на мясокомбинат.

Видео: YouTube / ТСН

Напомним, ранее мы писали о схожей проблеме на Днепропетровском конном заводе №65.

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