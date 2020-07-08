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Масштабные пожары под Северодонецком показали на видео с беспилотника

Среда 08 июля 2020 обновлено 15:10
Масштабные пожары под Северодонецком показали на видео с беспилотника
Пожар под Северодонецком (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Лесные пожары в Луганской области вспыхнули 7 июля

Лесные пожары под Северодонецком уже локализованы и, как заявили в ГСЧС, угрозы для населенных пунктов больше нет. Сейчас правоохранители рассматривают три версии возникновения ЧП в Луганской области, в результате которого погибли пять человек.

Военные ВСУ показали видео вчерашнего масштабного лесного пожара, снятое с беспилотника. Ролик опубликован в Facebook 93-й ОМБР Холодный Яр.

"Вы сами можете оценить его масштабы. Они колоссальны. Горели десятки гектаров леса. Сейчас пожар локализован", - говорится в публикации.

Чтобы не дать пожарам распространиться, с огненной стихией боролись день и ночь личный состав и техника ВСУ, Нацгвардии и спасателей ГСЧС.

Инженерные подразделения "холодноярцев" применили инженерную машину разграждения (ИМР-2) для того, чтобы создать защитную полосу и "отрезать" от населенных пунктов пылающую часть леса.

Видео: Лесные пожары в Луганской области

Ранее сообщалось, что Зеленский в Луганской области рассказал о возможных компенсациях пострадавшим в размере 50 млн гривен.

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