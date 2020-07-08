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Масштабні пожежі під Сєвєродонецьком показали на відео з безпілотника

Середа 08 липня 2020 оновлено 15:10
Масштабні пожежі під Сєвєродонецьком показали на відео з безпілотника
Пожежа під Сєвєродонецьком (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Лісові пожежі в Луганській області спалахнули 7 липня

Лісові пожежі під Сєвєродонецьком вже локалізовано і, як заявили в ДСНС, загрози для населених пунктів немає. Зараз правоохоронці розглядають три версії виникнення НП в Луганській області, в результаті якої загинули п'ять людей.

Військові ЗСУ показали відео вчорашньої масштабної лісової пожежі, зняте з безпілотника. Ролик опубліковано у Facebook 93-ї ОМБР Холодний Яр.

"Ви самі можете оцінити її масштаби. Вони колосальні. Горіли десятки гектарів лісу. Зараз пожежу локалізовано", - йдеться у публікації.

Щоб не дати пожежі поширитися, з вогненною стихією боролися день і ніч особовий склад і техніка ЗСУ, Нацгвардії та рятувальників ДСНС.

Інженерні підрозділи "холодноярців" застосували інженерну машину розгородження (ІМР-2) для того, щоб створити захисну смугу та "відрізати" від населених пунктів частину лісу, що палає.

Відео: Лісові пожежі в Луганській області

Раніше повідомлялося, що Зеленський в Луганській області розповів про можливі компенсації постраждалим в розмірі 50 млн гривень.

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