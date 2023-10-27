Масштаби вражають. Після руйнування Каховської ГЕС біля Хортиці знайшли 2000 історичних артефактів (фото)

Дно Каховського водосховища відкрило багато таємниць та історичних пам'яток після того, як його зруйнували росіяни. Станом на сьогодні відомо про щонайменше 2 000 археологічних знахідок біля острова Хортиця.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на матеріал Радіо Свобода.

Коли знищили Каховську ГЕС, біля острова Хортиця відбулося значне падіння води. Там працівники Національного заповідника виявили понад 2 000 археологічних артефактів.

Здебільшого це фрагменти кераміки, предмети з кременю та металу, каже т.в.о. генерального директора заповідника "Хортиця" Світлана Охріменко.

Знайдені біля острова Хортиця експонати (фото: Євгенія Назарова / Радіо Свобода)

При цьому вона додає, що робота продовжується і буде тривати ще певний час, адже територія чимала. Крім того, внаслідок природних явищ змінюється рельєф ґрунту.

"Часто буває таке, що крупногабаритні предмети оголюються, де буквально вчора обходили й нічого не було. Дуже яскраво це видно при виявленні нових човнів, особливо човнів-довбанок", - розповідає Світлана.

Ті предмети, які вже ідентифікували, датуються від сьомого тисячоліття до нашої ери й закінчуються добою козацтва. На спеціально організованій виставці можна також побачити артефакти, які знайшли один-два тижні тому. Наприклад, бронзовий кинджал доби пізньої бронзи.

Нещодавно виявлений кинджал доби пізньої бронзи (фото: Євгенія Назарова / Радіо Свобода)

Старший науковий співробітник заповідника "Хортиця" Тетяна Шелеметьєва зауважує, що такі знахідки вкрай рідкісні, тому що бронза на той час була як золото.

"Аналогічний кинджал було знайдено у 2004 році на острові Хортиця, де у нас зараз побудований новий міст. Бронзові знахідки дуже-дуже рідкісні. У нас сьогодні в колекції заповідника нараховується три кинджали, два серпи й прикраси", - розповідає вона.

Розкопки біля Хортиці будуть продовжувати, адже велика кількість територій залишається не дослідженою (фото: Євгенія Назарова / Радіо Свобода)

Нагадаємо, вранці 6 червня окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Вода затопила значну частину Правобережжя та Лівобережжя на Херсонщині.