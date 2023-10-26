Дивіться, що зараз виросло на дні Каховського водосховища (фото, відео)

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію вченого Олександра Ходосовцева у Facebook.

Як зараз виглядає Каховське водосховище

Так, Ходосовцев опублікував фотографії із Національного природного парку "Каменська Січ".

На цей час на трьох ділянках зафіксовано до 65 видів рослин. З них найбільше паростків верби.

"Національний парк "Каменська Січ" (Херсонська область). Відновлення біотопів після підриву Каховської дамби: п'ять місяців як існує річка Кам'янка та формується молодий заплавний вербовий ліс", - написав вчений.

На дні водосховища виріс вербовий ліс (фото: facebook.com/a.khodosovtsev)

Що буде далі на цьому місці

Олександр розповів, що після відвідування цієї території стало ясно, що верби займають близько 40-50% площі. Вони закріпилися там, де немає відкладень дрейсенів, і настільки щільні, що через них важко продиратися.

"При цьому найвища рослина із заміряних була більше трьох метрів. Це дивно, що такий божевільний приріст стався лише через чотири місяці. Думаю, на це вплинули кілька факторів. По-перше, цей ґрунт, він дуже родючий. По-друге, насіння. проросли вкрай тісно. Це спонукало рослини тягнутися до сонця, конкурувати між собою", - розповів він виданню LB.

Олександр планує знов приїхати сюди з експедицією вже під кінець травня - на початку червня.

"Я не скажу, що тоді вже буде чітко зрозуміло, що на цих територіях відбуватиметься далі, але наступну стадію формування рослинності, біотопів ми зможемо побачити. Мені найцікавіше, що ж станеться з тими щільними заростями верб, оскільки це щось абсолютно незвичне, унікальне, чого ніхто там не очікував. І чи є ми свідками зародження величезного молодого лісу - аналога колишнього Великого Лугу", - резюмував науковець.