Масові бійки, насилля і домагання. Як уживаються біженці з різних країн у німецькому таборі

У колишньому берлінському аеропорту Тегель розміщені тисячі біженців із України та країн Близького Сходу. Найчастіше там спалахують конфлікти між ісламістами та курдами. Днями у таборі спалахнула бійка, в якій взяли участь 300 людей. У переважній більшості сутички виникають через побутові питання, втім це не єдина причина.

Про те, як живуть біженці у берлінському таборі, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Berliner-zeitung.

Як вживаються ісламісти та курди у таборі для біженців

У місцях розміщення біженців у колишньому аеропорту Тегель ситуація стає дедалі жахливішою. Мешканці там чи не щодня сваряться. У ніч на середу, 29 листопада, відбулося кілька бійок. Поліція заявляє, що це не перший інцидент. Причиною цього є банальні конфлікти, такі як штовхання біля прилавка з продуктами.

Також дві бійки у Тегелі відбулося в ніч на понеділок, 27 листопада. Тоді постраждало кілька людей, у тому числі біля продуктового прилавка. Конфлікт спровокувало те, що хтось висунувся вперед у черзі.

В ту ніч сталася також масова бійка за участю близько 100 осіб. Зазначається, що близько 1:45 ночі один мешканець голосно ввімкнув на мобільному телефоні музику. На прохання зменшити гучність, він не відреагував.

Тоді групи іракців і сирійців зіткнулися з курдами і турками. Охорона намагалася втрутитися. Однак, за словами співробітників центру прибуття, поведінка деяких людей фактично спричинила ескалацію ситуації. Один охоронець отримав перелом носа.

Зараз поліція розслідує порушення громадського порядку в особливо тяжкому стані та нанесення небезпечного тілесного ушкодження. 100 працівників екстрених служб були на місці до ранку, щоб заспокоїти ситуацію. З метою деескалації люди з турецьким громадянством були розміщені в більш віддаленому залі.

Також зазначається, що начебто під час бійки вигукували ісламістські гасла, такі як "невірні курди" та "Аллаху Акбар". Депутат від лівих фракцій Ферат Кочак почув щось подібне, коли говорив про це з курдськими родинами.

30 листопада до центру біженців знову викликали поліцію. За словами речника поліції, між 19-річним сирійцем і 36-річним турком виникла сварка. Обом заборонили входити в приміщення, і охорона супроводила їх на вулицю.

Тоді співробітники повідомили про масову бійку, в якій нібито брали участь 300 осіб. На момент прибуття поліції, яку викликала підмогу, бійки не було. Проте настрій підігрівався, групи зіткнулися один з одним і зал звільнили.

Не минуло й пів години, як знову викликали поліцію із повідомленням про нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Сирієць отримав настільки серйозні поранення, що його довелося госпіталізувати. Того вечора на місці була поліція у складі 70 офіцерів.

Neue Aufnahmen von den Angriffen im Ankunftszentrum in Berlin Tegel. Kurdische Geflüchtete berichten von rassistisch motivierter Gewalt durch arabischstämmige Bewohner am Sonntag. Dabei sollen islamistische Parolen wie „ungläubige Kurden“ & „Allahu Akbar“ gerufen worden sein pic.twitter.com/YaLDpPrStj — Civan Akbulut (@civan_akbu) November 29, 2023

Чому постійно виникають конфлікти

"Люди там живуть у тісних умовах. Це стресова ситуація, конфлікти виникають регулярно", - зазначає речник Державного управління у справах біженців Саша Лангенбах.

Люди живуть у спальних приміщеннях по 10-14 місць. Ці "каюти" відкриті зверху і не мають стелі. На одну особу доступно 2,6 кв.м. Кабіни розташовані в залах, які вміщують близько 350 осіб.

За останні місяці центр прибуття на території колишнього аеропорту було розширено до 5 040 місць. Зараз там розміщено 1 389 біженців, в тому числі з арабських країн, а також 3 651 біженець з України.

За словами Лангенбаха, минулого тижня прибуло 430 шукачів притулку та 386 осіб з України. В Управлінні зі справ біженців припускають, що взимку кількість українців, які шукають притулку в Німеччині, збільшиться.

"Зрозуміло, що конфлікти можуть виникати, коли багато людей живуть разом у невеликому просторі. Якщо різні культури та релігії стикаються, виникає додаткова причина конфлікту", - говорить Стефан Ве, з поліцейської профспілки.

Вид на спальні приміщення в будинку для біженців у колишньому аеропорту Тегель (фото: Berliner-zeitung)

Яка роль охоронців у цих конфліктах

Також причини бійок вбачають не тільки в побутовому аспекті. Влітку співробітників охоронної фірми звинувачували в сексуальних домаганнях до українських біженок.

У поточному випадку охоронці нібито підбурювали жителів Іраку та Сирії проти курдів. У Державному офісі у справах біженців це заперечують.

"У Тегелі "кипить". Щось має змінитися", - каже депутат Ферат Кочак. Сам він має курдське коріння, він вимагає з’ясувати, чи є політична мотивація насильства між групами. Крім того, необхідно з'ясувати, яку роль у зіткненнях зіграли співробітники служби безпеки.

"Не може бути так, щоб курдські біженці не почувалися в безпеці", - додав він.