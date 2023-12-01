Массовые драки, насилие и домогательства. Как уживаются беженцы из разных стран в немецком лагере

В бывшем берлинском аэропорту Тегель размещены тысячи беженцев из Украины и стран Ближнего Востока. Чаще всего там загораются конфликты между исламистами и курдами. На днях в лагере вспыхнула потасовка, в которой приняли участие 300 человек. В подавляющем большинстве столкновения возникают из-за бытовых вопросов, но это не единственная причина.

О том, как живут беженцы в берлинском лагере, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Berliner-zeitung.

Как уживаются исламисты и курды в лагере для беженцев

В местах размещения беженцев в бывшем аэропорту Тегель ситуация становится все более ужасной. Жители там почти каждый день ссорятся. В ночь на среду, 29 ноября, произошло несколько драк. Полиция заявила, что это не первый инцидент. Причиной тому являются банальные конфликты, такие как толкание возле прилавка с продуктами.

Также две драки в Тегеле произошло в ночь на понедельник, 27 ноября. Тогда пострадали несколько человек, в том числе возле продуктового прилавка. Конфликт спровоцировало, что кто-то выдвинулся вперед в очереди.

В ту ночь произошла также массовая драка с участием около 100 человек. Отмечается, что около 1.45 ночи один житель громко включил на мобильном телефоне музыку. На просьбу уменьшить громкость, он не отреагировал.

Тогда группы иракцев и сирийцев столкнулись с курдами и турками. Охрана пыталась вмешаться. Однако, по словам сотрудников центра прибытия, поведение некоторых людей фактически повлекло за собой эскалацию ситуации. Один охранник получил перелом носа.

Сейчас полиция расследует нарушение общественного порядка в особо тяжелом состоянии и нанесение опасного телесного повреждения. 100 работников экстренных служб были на месте до утра, чтобы успокоить ситуацию. В целях деэскалации люди с турецким гражданством были размещены в более отдаленном зале.

Также отмечается, что во время драки вроде бы как восклицали исламистские лозунги, такие как "неверные курды" и "Аллаху Акбар". Депутат от левых фракций Ферат Кочак услышал нечто подобное, когда говорил об этом с курдскими семьями.

30 ноября в центр беженцев снова вызвали полицию. По словам спикера полиции, между 19-летним сирийцем и 36-летним турком возникла ссора. Обоим запретили входить в помещение и охрана сопровождала их на улицу.

Тогда сотрудники сообщили о массовой драке, в которой якобы участвовало 300 человек. На момент прибытия помощи, которую вызвали полиция, драки уже не было. Однако настроение подогревалось, группы столкнулись друг с другом и зал освободили.

Не прошло и полчаса, как снова вызвали полицию с уведомлением о нанесении тяжких телесных повреждений. Сириец получил настолько серьезные ранения, что его пришлось госпитализировать. В тот вечер на месте находилась полиция в составе 70 офицеров.

Neue Aufnahmen von den Angriffen im Ankunftszentrum in Berlin Tegel. Kurdische Geflüchtete berichten von rassistisch motivierter Gewalt durch arabischstämmige Bewohner am Sonntag. Dabei sollen islamistische Parolen wie „ungläubige Kurden“ & „Allahu Akbar“ gerufen worden sein pic.twitter.com/YaLDpPrStj — Civan Akbulut (@civan_akbu) November 29, 2023

Почему постоянно возникают конфликты

"Люди там живут в тесных условиях. Это стрессовая ситуация, конфликты возникают регулярно", - отмечает представитель Государственного управления по делам беженцев Саша Лангенбах.

Люди живут в спальных помещениях по 10-14 мест. Эти "каюты" открыты сверху и не имеют потолка. На одного человека доступно 2,6 кв.м. Кабины расположены в залах, вмещающих около 350 человек.

За последние месяцы центр прибытия на территории бывшего аэропорта был расширен до 5 040 мест. Сейчас там размещено 1389 беженцев, в том числе из арабских стран, а также 3 651 беженец из Украины.

По словам Лангенбаха, на прошлой неделе прибыло 430 искателей убежища и 386 человек из Украины. В Управлении по делам беженцев предполагают, что зимой количество украинцев, ищущих убежище в Германии, увеличится.

"Понятно, что конфликты могут возникать, когда многие живут вместе в небольшом пространстве. Если разные культуры и религии сталкиваются, возникает дополнительная причина конфликта", - говорит представитель полицейского профсоюза. Стефан Ве.

Вид на спальные помещения для беженцев в бывшем аэропорту Тегель (фото: Berliner-zeitung)

Какая роль охранников в этих конфликтах

Также причины драк видят не только в бытовом аспекте. Летом сотрудников охранной фирмы обвиняли в сексуальных домогательствах к украинским беженкам.

В текущем случае охранники якобы подстрекали жителей Ирака и Сирии против курдов. В Государственном офисе по делам беженцев это отрицают.

"В Тегеле "кипит". Что-то должно измениться", - говорит депутат Ферат Кочак. У него есть курдские корни и он требует выяснить, есть ли политическая мотивация насилия между группами. Кроме того, необходимо узнать, какую роль в столкновениях сыграли сотрудники службы безопасности.

"Не может быть так, чтобы курдские беженцы не чувствовали себя в безопасности", - добавил он.