Масниця-2025. З якими начинками млинці - найкорисніші для здоров'я

Масниця – це не тільки веселе свято, але й чудова нагода поласувати смачними млинцями. Проте, щоб млинці принесли користь здоров'ю, важливо правильно обрати начинку, як не зашкодить фігурі.

На які здорові варіанти млинців звернути увагу - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Сир та зелень

Сир - це чудовий вибір для начинки, адже він багатий на білок та кальцій, необхідні для зміцнення кісток та м'язів. Додайте до нього свіжу зелень – кріп, петрушку, зелену цибулю - і отримаєте вітамінний заряд. Ця комбінація не тільки смачна, але й корисна для травлення та імунітету.

Фрукти та ягоди

Яблука, банани, ягоди - це джерела вітамінів, мінералів та клітковини. Вони додадуть млинцям солодкості та користі, а також забезпечать організм енергією. Особливо корисні ягоди, адже вони містять антиоксиданти, які захищають клітини від пошкодження.

Овочі

Гриби, шпинат, броколі, морква - це низькокалорійні та багаті на вітаміни варіанти начинок. Їх можна додавати як окремо, так і в поєднанні з іншими інгредієнтами. Овочі допоможуть вам відчути ситість без зайвих калорій та забезпечать організм необхідними поживними речовинами.

Курка та гриби

Відварена куряча грудка - це джерело білка, який необхідний для будівництва клітин та тканин. Гриби - це низькокалорійний та смачний додаток, який містить багато корисних речовин. Ця комбінація забезпечить вас енергією та поживними речовинами на довгий час.

Риба

Червона риба (лосось, сьомга, форель) - це джерело Омега-3 жирних кислот, які корисні для серця, мозку та суглобів. Риба також багата на білок та інші корисні речовини.

Мед та горіхи

Невелика кількість меду та горіхів додасть млинцям солодкості та користі. Мед містить антиоксиданти та вітаміни, а горіхи - корисні жири та мінерали. Проте, варто пам'ятати, що мед та горіхи досить калорійні, тому їх слід вживати в помірних кількостях.

Насіння

Насіння льону, чіа або кунжуту - це джерела клітковини та корисних жирів. Їх можна додавати до будь-якої начинки, щоб збагатити її поживними речовинами.

Як готувати корисні млинці

Віддавайте перевагу цільнозерновому борошну, яке містить більше клітковини та поживних речовин, ніж звичайне біле борошно.

Використовуйте нежирне молоко або кефір для тіста, щоб зменшити вміст жиру в млинцях.

Смажте млинці на невеликій кількості олії, щоб зменшити їх калорійність. Також уникайте додавання цукру до начинок, краще використовуйте фрукти або мед для солодкості.