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Масляна 2024: коли відзначатимемо і насолоджуватимемося млинцями

Коли у 2024 році буде Масляна (фото: facebook.com/BreadSalt Publisher)
Автор: Анна Шиканова

Масляну в Україні відзначають щороку і це свято символізує проводи зими та зустріч весни. Традиційно Масляна починається за тиждень до Великого посту і триває 7 днів, кожен із яких має свою назву.

Коли в Україні відзначатиметься Масляна у 2024 році і які існують традиції, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Під час підготовки матеріалу використані джерела: DayToday, Календар свят, Ділова мова

Коли почнеться Масляна

Масляна зазвичай випадає на кінець лютого - початок березня та її дати залежать від дати святкування Великодня. У 2024 році Великдень буде пізнім - 5 травня, а Великий піст розпочнеться 18 березня, значить Масляну відзначатимемо з 11 по 17 березня.

Свято Масляниці дуже давнє і традиції з'явилися ще до християнства. Частково обряди збереглися ще з часів давніх слов'ян та язичницьких традицій. Тому Масляну багато людей святом не вважають.

Традиції Масляної

На Масляну гуляють усі сім днів і щодня має свою назву та традиції. Найважливіша - млинці. Їх печуть у великій кількості, роблять із різними начинками та пригощають близьких, а також гостей.

З давніх часів на Масляну проводили народні гуляння, вечірні посиденьки, з Масляної починалося сватання та знайомство з майбутніми родичами. Вважалося, що чим веселіше та багатше відсвяткуєш Масляну – тим краще буде весь наступний рік.

На вулицях влаштовували масові заходи із конкурсами, іграми, ярмарками, забавами. Зазвичай, там змагалися молоді люди.

Ще Масляну за старих часів використовували, щоб налагодити стосунки в сім'ї, подружитися з рідними свого чоловіка чи дружини.

Останній день Масляної - Прощена неділя. Цього дня давні слов'яни спалювали опудало Масляної, яка символізувала зиму. Цього дня прощаються із зимою та зустрічають весну. А ще заведено просити вибачення у рідних, у друзів і у всіх, кого ви коли-небудь образили.

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