Масленица 2020: когда и как на блинах предсказать свою судьбу

Масленица 2020 в Украине началась 24 февраля и закончится 1 марта Прощенным воскресеньем. Этот светлый и веселый праздник делится по дням недели, каждый из которых имеет свое значение. Так, вторник, который в этом году выпадает на 25 февраля, называют "Заигрышем". Чем примечателен этот день Масленицы - в материале Styler.

В этот день молодые люди наряжались и шли на гуляния искать своих суженых, устраивались своего рода смотрины. Во время праздничных развлечений было принято угощать друг друга блинами, на блинах также гадали.

Как на блинах предсказать свое будущее

Гадание на блинах начиналось с процесса приготовления теста. Если оно получалось однородным - следующий год будет счастливым. А комочки в тесте, которые никак не получалось разбить, предвещали испытания и трудности.

Если при замешивании вы разлили молоко или же рассыпали муку - все ваши начинания будут двигаться медленно, результаты будут минимальными.

Гадание на суженого

При помощи этого гадания, молодые девушки могли узнать, стоит ли им в этом году рассчитывать на свадьбу. Если первый блин получился ровным, хорошо переворачивается - пора готовить приданое, а если комом - планам на скорую свадьбу не суждено сбыться.

Края блина расскажут о характере будущего избранника. Ровные края - муж будет покладистым, неровные края предсказывали, что в семейной жизни вам придется очень долго притираться друг к другу.

Гадание на блинах на удачу

По толщине первого блина можно узнать, насколько удачливыми будут ваши начинания в делах. Тонкий и гладкий блин мог означать, что все дела будут продвигаться хорошо, без особых усилий с вашей стороны. Блин неравномерной толщины или же толстый значил, что путь к успеху будет тернистым.