Масленица 2020: когда и как на блинах предсказать свою судьбу

Масленица 2020 имеет самобытные каждодневные традиции
Масленица 2020 в Украине началась 24 февраля и закончится 1 марта Прощенным воскресеньем. Этот светлый и веселый праздник делится по дням недели, каждый из которых имеет свое значение. Так, вторник, который в этом году выпадает на 25 февраля, называют "Заигрышем". Чем примечателен этот день Масленицы - в материале Styler.
В этот день молодые люди наряжались и шли на гуляния искать своих суженых, устраивались своего рода смотрины. Во время праздничных развлечений было принято угощать друг друга блинами, на блинах также гадали.
Гадание на блинах начиналось с процесса приготовления теста. Если оно получалось однородным - следующий год будет счастливым. А комочки в тесте, которые никак не получалось разбить, предвещали испытания и трудности.
Если при замешивании вы разлили молоко или же рассыпали муку - все ваши начинания будут двигаться медленно, результаты будут минимальными.
При помощи этого гадания, молодые девушки могли узнать, стоит ли им в этом году рассчитывать на свадьбу. Если первый блин получился ровным, хорошо переворачивается - пора готовить приданое, а если комом - планам на скорую свадьбу не суждено сбыться.
Края блина расскажут о характере будущего избранника. Ровные края - муж будет покладистым, неровные края предсказывали, что в семейной жизни вам придется очень долго притираться друг к другу.
По толщине первого блина можно узнать, насколько удачливыми будут ваши начинания в делах. Тонкий и гладкий блин мог означать, что все дела будут продвигаться хорошо, без особых усилий с вашей стороны. Блин неравномерной толщины или же толстый значил, что путь к успеху будет тернистым.