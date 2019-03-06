Масленица 2019: что делать, куда идти, что есть

Масленица 2019 (коллаж РБК-Украина)

Масленица 2019 богата традициями, обрядами, приметами. Что делать в праздник, что есть и куда идти - в материале Styler

Масленица 2019 - народный праздник, который любят абсолютно все. Еще бы, в какую еще неделю года можно есть блины, ни в чем себе не отказывая, а одной из главных традиций сделать веселые походы в гости и развлечения?

Масленица - это почти как Новый год, с одним только отличием: во время этого праздника мы зиму не встречаем, а наконец с ней прощаемся!

Какие же правила нужно соблюдать на Масленицу 2019, чтобы праздник прошел правильно? Делимся самыми главными.

Масленица на ВДНГ (фото: соцсети)

Как нужно отмечать Масленицу 2019 и как к ней надо готовиться

Основная заповедь Масленицы гласит: всю неделю праздника нужно веселиться, принимать гостей и ходить в гости самому, участвовать в массовых гуляниях и народных забавах, печь и есть блины, даже если до этого вы были на строгой диете.

В понедельник, который в народе называют “Встреча”, праздник впускают в дом. Во вторник можно смело отправляться на свидание. Среда - день "Лакомка". Объяснить такое название просто: в этот день праздника в доме должен быть самый богатый стол. Цель - съесть как можно больше блинов, оладий или вареников.

Четверг - это "Разгуляй" и самый главный день Масленицы. Сидеть в четверг дома запрещено категорически. Поэтому и в городах и в селах по четвергам устраивают массовые народные гулянья. Не стоит изменять традициям и в 2019 году, тем более так вышло, что следующая за четвергом пятница 8 марта в Украине - выходной день.

Пятница или как ее еще называют "Тещины вечерки" - идеальный день для того, чтобы провести его с близкими. Как понятно из названия, зятьям в этот день полагается провести пару часов у плиты и пригласить в гости "на блины" любимую тещу.

Суббота - "Золовкины посиделки": в этот день уже невестки приглашают к себе семью мужа и угощают различными вкусностями. Субботнее застолье обычно проходит тихо и по-домашнему.

Воскресенье называют "Прощеным". В последний день праздника нужно просить прощение у всех, кого вы могли обидеть, а также самим отпускать все внутренние обиды и переживания. В этот же день принято сжигать соломенное чучело, которое олицетворяет зиму и прошлогодний иссякший урожай.

Масленица на ВДНГ (фото: соцсети)

Что нельзя делать на Масленицу

Первое самое главное правило гласит: в масленичную неделю нельзя есть мясные продукты, так как всего через 7 дней начнется Великий пост. На Масленицу начинается постепенный отказ от запрещенных продуктов. Блины лучше начинять рыбой, икрой, овощами, творогом, сладкими начинками и конечно сыром.

Во время Масленицы нельзя злиться, ругаться и даже спорить с окружающими. Запрещается принимать гостей в неубранном доме и сидеть дома. Выбраться в течение этой недели в гости - одно из самых важных правил праздника. Особенно весело стоит проводить выходные дни.

Масленица на ВДНГ (фото: соцсети)

Куда отправится на Масленицу в Киеве

В столице громче всего провожать зиму вот уже второй год подряд будут на ВДНГ. Здесь Масленицы пройдет по всем правилам - с большим бесплатным концертом, множеством блинов с самыми разнообразными начинками, представленными сразу на двух фудкортах и популярными народными развлечениями.

В программе праздника 9 и 10 марта: масленичная ярмарка, парк аттракционов, праздничная анимация и танцевальные хороводы, забавы с подарочным столбом, конкурсы на полосе препятствий, детский соломенный лабиринт, соревнования "Бои мешками", большой бесплатный концерт, в котором примут участие ALYOSHA, Ирина Федишин, The Doox, группа AVIATOR и другие украинские звезды. А закончится все это в воскресенье вечером огненным шоу и традиционным сжиганием соломенного чучела зимы!

Масленица на ВДНГ (фото: соцсети)

Кстати, оригинальные поздравления с Масленицей 2019 в стихах, прозе, прикольные смс для друзей и близких собрал Styler.