Маски для детей и воспитателей в детсадах: украинцам рассказали, кто должен покупать

Карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса закрыл двери всех дошкольных учреждений. Однако власти уверены, что в новом учебном году при благоприятной эпидситуации детские сады вновь начнут работать в обычном режиме. Однако условия работы могут кардинально поменяться, чтобы создать детям максимальную безопасность.

Как объяснили в Министерстве образования и науки Украины, обеспечивать детей и работников детских садов средствами защиты должны учредители заведений, а не родители. Об этом рассказала государственный эксперт Директората дошкольного, внешкольного и инклюзивного образования Анна Грищенко на всеукраинской конференции, пишет УНИАН.

Анна Грищенко отметила, что большинство детских садов в Украине находятся в коммунальной собственности, а это значит, что обеспечением средствами защиты должны заниматься учредители заведений.

"Обеспечение этих садов и других относится к компетенции учредителей этих заведений. Поэтому именно учредители заведений дошкольного образования должны обеспечивать заведения всеми необходимыми средствами безопасности: масками, антисептиками и другими необходимыми материалами в этот период", - отметила специалист.

Она добавила, что работа детских садов в новом учебном году будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране в целом, а также – в каждом отдельном регионе.

"При благоприятной ситуации заведения будут работать в обычном для них режиме, создав максимально безопасные условия для воспитанников и работников", - сказала Грищенко.

Стоит отметить, что Министерство здравоохранения утвердило перечень рекомендаций для работы детских садов и запретило использование: многоразовых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, уличной обуви в помещениях, проведение массовых мероприятий с участием детей более чем одной группы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в детских садах Украины придумали новые "поборы" из-за карантина.