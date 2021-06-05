Маша Ефросинина впервые рассказала, как чуть не потеряла дочь: самый страшный день в жизни

Ефросинина отметила, что с тех пор больше никогда не посещала горы.

"У меня однажды моя дочь, ей было 5 лет, мы были на лыжах... и это был последний раз с тех пор... ей было 5 лет, и она разбилась. Она лежала, и у нее по шлему стекала кровь из головы, и она не двигалась. И я думала, что это все", - не сдерживая слез рассказала ведущая.

К счастью, ребенка удалось спасти, но девочка получила массу травм.

"Шлем спас. Позвоночник был неповрежденный. Все остальные конечности были повреждены. Мы провели несколько месяцев в клинике", - говорит Ефросинина.

Она также добавила, что все, что запомнила с того периода, как сожгла всю одежду и абсолютно все вещи, кроме спасительного шлема.

"И когда мы вернулись домой, с тех пор я ни разу в жизни не была в горах. Ни разу!" - рассказала телезвезда.

Дочь Маши Ефросининой Нана (фото: скриншот с видео)

Сейчас дочери Нане уже 17 лет, а тот день падения в австрийских горах, где отдыхала семьей и каталась на лыжах, Ефросинина называет самым страшным в своей жизни.

"Я это часто вспоминаю. Я это забыть не могу... Иногда я смотрю на ее шрамики на ножках - я ей говорю, что это самые красивые шрамы в жизни..." - эмоционально говорит ведущая.

Видео: Маша Ефросинина откровенно рассказала о случае, когда ее дочь чуть не погибла