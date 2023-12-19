Маша Єфросініна відвідала Камʼянське в рамках програми першої леді

Телеведуча поспілкувалася з воїнами та профільними фахівцями, ознайомилась з роботою закладу та його оснащенням.

Маша Єфросініна - амбасадор всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", ініційованої першою леді Оленою Зеленською.

Вона високо оцінила роботу Кам’янського Центру реабілітації, який побудували за підтримки Дніпропетровської ОВА, та висловила сподівання, що такі установи будуть відкриті в кожному місті України.

"Дякуємо медикам, які щоденно піклуються про військових, допомагають впоратися із травмами та подолати важкий психоемоційний стан. Підтримуємо захисників та захисниць, залучаємо всі ресурси та створюємо умови для того, щоб наші Герої могли якомога швидше відновити своє здоров’я та адаптуватися до мирного життя", - зазначив мер міста Андрій БІлоусов.