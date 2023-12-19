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Маша Єфросініна відвідала Камʼянське в рамках програми першої леді

Маша Єфросініна відвідала Камʼянське в рамках програми першої леді (фото: прес-служба міста)
Автор: Ілона Свиридова

Відома телеведуча Маша Єфросініна відвідала Камʼянське в рамках програми Олени Зеленської "Ти як?". Спільно з міським головою Андрієм Білоусовим вони відвідали Центр фізичної та психологічної реабілітації, де відновлюються військові.

Про це повідомили в прес-службі міського голови.

Телеведуча поспілкувалася з воїнами та профільними фахівцями, ознайомилась з роботою закладу та його оснащенням.

Маша Єфросініна - амбасадор всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", ініційованої першою леді Оленою Зеленською.

Вона високо оцінила роботу Кам’янського Центру реабілітації, який побудували за підтримки Дніпропетровської ОВА, та висловила сподівання, що такі установи будуть відкриті в кожному місті України.

"Дякуємо медикам, які щоденно піклуються про військових, допомагають впоратися із травмами та подолати важкий психоемоційний стан. Підтримуємо захисників та захисниць, залучаємо всі ресурси та створюємо умови для того, щоб наші Герої могли якомога швидше відновити своє здоров’я та адаптуватися до мирного життя", - зазначив мер міста Андрій БІлоусов.

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