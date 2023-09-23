Масажист розповів, як приборкати стрес і негатив за 5 хвилин

Стрес і його вплив на наше життя

У кожної людини стрес проявляється по-своєму. Все залежить від того, який ви маєте темперамент, характер, як справляєтесь з емоціями, якщо взагалі вмієте ними керувати. Та, звісно, велику роль грає ваше особисте світосприйняття.

Певно кожен помічав людей, які реагують на все з позиції рішення, а інша частина з позиції проблем. Так от один має більш позитивну картину світу в своєїй реальності, а інша половина - негативну.

Показники стресу

Низький імунітет, спазми, функціональні дисфункції, надлишкова вага, хронічні захворювання - причиною цього списку порушень може стати стрес, а точніше стресові гормони, які в зайвому обсязі виділяються і не спалюються фізичною активністю.

Ці гормони раніше допомагали нам вижити, вони виконували життєво необхідну функцію - наздогнати здобич, або ж навпаки - ми були здобиччю і потрібно було втекти та врятувати своє життя.

"Цікавий факт - у нашій сучасності після конфлікту з керівництвом, наприклад, фізична активність це - продовжити клацати клавіатуру. А реакція мозку однакова. І у випадку смертельної небезпеки, і у випадку конфлікту чи суперечки", - ділиться спостереженнями Володимир.

Задля того, аби розібратися, що ж таке стрес, варто проговорити, яку загрозу він має для нашого організму та мозку.

Чим небезпечний стрес

За словами Ткаченко, мало хто знає, що хронічний стрес здатний призвести до зменшення об‘єму мозку, особливо його частини - гіпокампа, яка впливає на розвиток такої страшної хвороби, як Альцгеймер. На щастя, ця частина мозку здатна на регенерацію, але для цього потрібно мати нормальний режим сну.

Тож, якщо у вас спостерігаються проблеми зі сном - будь ласка, не скидайте це на особливості організму чи творчість. Збитий режим сну - не є нормою і може призвести до серйозних наслідків.

Також, хроніка впливає і на вашу довгострокову пам‘ять - вона зменшується. І за словами Володимира, все це все науково доведені факти.

Далі у відповідь на хронічний стрес, тобто, на кортизол, якщо казати мовою гормонів, виділяється дофамін - гормон щастя, це організм так бореться з наслідками стресу.

От тільки проблема в тому, що з часом зменшується чутливість до цього гормону і відповідно людина не відчуває задоволення. Так само як з часом зменшується чутливість до наркотиків чи алкоголю - тому і виникає залежність.

"Коротше кажучи, від хронічного стресу, людина втрачає здатність відчувати задоволення", - зазначає Ткаченко.

Втома наднирників, а саме вони виділяють кортизол, з часом призведе і до гірших проблем ніж поганий настрій:

зниження імунітету

зниження рівня уваги

поганий зовнішній вид

порушення роботи серцево-судинної системи

зниження мотивації

погіршення роботи нервової системи

За рекомендаціями експерта, для того, щоб знизити рівень впливу стресу на організм, потрібно почати робити декілька простих дій.

Як боротися зі стресом

Фізична активність

Обов‘язково присутність фізичних навантажень і бажано без жалю до себе, бо при хроніці треба дійсно пахати, а сил на це може не вистачати, адже організм виснажений стресом.

“Я декілька разів відчував стрес, не хронічний і хороше тренування його дійсно приборкало”, - коментує свій випадок реабілітолог.

Відмова від перегляду новин

Так, доведено, що проблеми з наднирниками зустрічаються у всіх людей які полюбляють новини, а це завжди стрес. Давайте хоча б пригадаємо своїх батьків, що постійно розмовляють з ведучими новин. Цікаво, що коли їх відлучали від екрана на 3-4 дні, то рівень кортизолу падав на 50-70%.

Здоровий сон

"Спи - не сиди в телефоні або за переглядом серіалу пів ночі", - радить Володимир.

Також рекомендується і денний сон, який люди починають цінувати лише у дорослому віці.

Збалансоване харчування

Не варто сподіватися тільки на добавки у вигляді таблеток, краще просто купувати нормальні продукти, які здатні наповнити організм потрібними вітамінами, мінералами та мікроелементами.

Прогулянки

Прогулянка на свіжому повітрі має тривати якомога довше і частіше, адже, по-перше, ходьба - це спорт, а по-друге, свіже повітря добре впливає на стан організму. Щоденна норма 1,5-2 години А після стресових ситуацій навантаження повинно бути ще активнішим - це допоможе залишатися вам здоровим та бути в хорошому самопочутті.

Трудотерапія

Так, ви можете попрацювати, але це рахується лише у тому випадку, якщо ваша робота не принесе вам ще більшого стресу. В такому разі знайдіть інший спосіб трудотерапії. Наприклад, можете комусь допомогти, але не будьте Робінзоном, бо виснаження теж не доведе до добра.

Тактильний контакт

Усі ці ніжності можна назвати одним словом - це окситоцин, гормон який має позитивний вплив на організм та допомагає в боротьбі зі стресом.

Отже, стрес - це не про здоров’я і зовсім не про нормальне життя. І якщо ви відчуваєте хоча б маленький його вплив на собі, скористайтеся порадами масажиста-реабілітолога та відчуйте легкість у своїх буднях.