Масажист-реабілітолог розповів, який біг найбільше шкодить здоров'ю

Біг прийнято вважати одним з найефективніших способів тримати своє тіло і в гарній формі. Але цей вид спорту ще може й нашкодити здоров’ю, якщо займатися ним без підготовки.

РБК-Україна (проект Styler) разом з масажистом-реабілітологом Володимиром Ткаченко розібрався у питанні користі та шкоди бігу для здоров’я.

Популярність бігу

У світі багато поціновувачів кардіо - яким, власне, і є біг. Люди роблять цей вид спорту важливою частиною свого життя. Хтось бігає вранці, а хтось ввечері. Хтось на вулиці, а хтось у спортзалі.

Проте користь і шкода від цього майже однакова. Варто розуміти, що біг підходить далеко не кожному.

Чому бігати може бути шкідливо?

Як каже Володимир, а він в минулому професійний легкоатлет, якщо порівнювати біг і ходьбу, то ходьба при мінімальній компресії буде давати максимум користі для ваших суглобів, для між серцевих дисків, для серцево-судинної системи, лімфатичної системи та всім тканинам і органам.

А от біг буде навпаки максимально травматичний. Завелика компресія на суглоби та міжхребцеві диски, тим паче при грижі дисків - бігати не дуже добре.

Як бігати правильно, щоб не нашкодити здоров’ю

Так, бігати можна, але варто зауважити, що без правильної підготовки навантаження на суглоби буде погано впливати на хрящики, тому що для того, щоб виділялась синовіальна рідина, яка живить суглоби - потрібна поетапна підготовка, - каже експерт.

Тобто перед тим, як почати бігати, потрібно підготувати до цього своє тіло. Варто зняти спазми - і тут допоможе масаж. Крім масажу і зняття спазмів Володимир радить додати хоча б два тижні активної ходьби у своє життя.

Якщо суглоб буде затиснутий спазмами - він не буде виділяти достатньої кількості синовіальної рідини, що дозволяє відновлюватися суглобам і не травмувати їх.

Без підготовки ж компресія на суглоби буде дуже сильною і незабаром у вас з’являться проблеми зі здоров’ям.

Біг може бути шкідливим (фото: Freepik)

Що потрібно робити для того, щоб не травмувати тіло під час бігу

Не бігати по стадіону по кругу, а використовувати пересічну місцевість, наприклад, ліс чи парк

Використовувати правильне взуття, а краще пройти комп’ютерну діагностику стопи і разом зі спеціалістом обрати зручне і безпечне взуття для бігу з гарною амортизацією.

Після тренувань постійно відновлюватися: масаж, розтяжка, міжфасціальний реліз.

За словами Володимира, все це разом допоможе вам мінімізувати травматичність та допомогти покращити відновлення тіла.