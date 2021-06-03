В маршрутке Киева на горячем поймали хромого вора-карманника и аккуратно положили на траву

Парень по имени Максим ехал в маршрутке с Оболони на Троещину, и в какой-то момент выявил отсутствие денег в сумке. Решив, что потерял, стал оглядываться по сторонам. Тогда пожилая женщина стала ему показывать на двоих мужчин, что, мол, они украли деньги.

В итоге оба карманника стали первыми поднимать шум и кричать водителю маршрутки, чтобы тот остановил, якобы, они видели, кто украл деньги и смогут его догнать.

После остановки карманник, что покрупнее, стал убегать, его даже пыталась схватить девушка, но вырвала только сумку. А второго - хромого напарника "аккуратно положили на траву".

Карманник рассказал, что он из Грузии, ему 38 лет и зовут его Заза Шелия. В Украине живет последние три года и временно не работает.

При этом он утверждает, что деньги не воровал, а нашел их и хотел вернуть парню.

Видео: В Киеве поймали хромого карманника в маршрутке (Киев Оперативный)

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