В маршрутке Днепра мужчину заставляли говорить на русском языке: детали скандала

В маршрутке Днепра разгорелся языковой скандал (фото: РБК-Украина)

В Днепре случился конфликт между водителем и пассажиром

В маршрутке Днепра разгорелся языковой скандал между водителем и пассажиром. Мужчина зашел в транспортное средство и по-украински спросил, едет ли автобус до кладбища. Инцидент имел место в маршрутке №136.

В Telegram-канале "Городской Транспорт Днепра" уточнили все подробности этой истории.

Дело в том, что пассажир решил уточнить у водителя маршрут следования. Горожанин спросил: "чи їде він до цвинтаря". В ответ на это маршрутчик начал возмущаться и попросил пассажира говорить на "нормальном языке".

Украинцы возмутились вопиющим поведением водителя и написали, что он украинфоб и вообще должен уходить уже на пенсию.

Как дальше завершился этот конфликт - в паблике не сообщили.

Отметим, что недавно в Турции с жительницей Харькова также произошел конфликт из-за языка. Женщина ответила туристическому агенту на украинском языке, а он в свою очередь начал ее оскорблять и требовать ответа на русском.

Как мы ранее писали, в прямом эфире разгорелся скандал из-за "языкового вопроса" (видео).

Ранее мы сообщали о том, что 8 июля в Украине назначен новый языковой омбудсмен и рассказывали, как и за что он сможет штрафовать.