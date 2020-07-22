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В маршрутке Днепра мужчину заставляли говорить на русском языке: детали скандала

Днепр, Среда 22 июля 2020 11:44
В маршрутке Днепра мужчину заставляли говорить на русском языке: детали скандала
В маршрутке Днепра разгорелся языковой скандал (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Днепре случился конфликт между водителем и пассажиром

В маршрутке Днепра разгорелся языковой скандал между водителем и пассажиром. Мужчина зашел в транспортное средство и по-украински спросил, едет ли автобус до кладбища. Инцидент имел место в маршрутке №136.

В Telegram-канале "Городской Транспорт Днепра" уточнили все подробности этой истории.

Украинцы возмутились вопиющим поведением водителя и написали, что он украинфоб и вообще должен уходить уже на пенсию.

Как дальше завершился этот конфликт - в паблике не сообщили.

Отметим, что недавно в Турции с жительницей Харькова также произошел конфликт из-за языка. Женщина ответила туристическому агенту на украинском языке, а он в свою очередь начал ее оскорблять и требовать ответа на русском.

Как мы ранее писали, в прямом эфире разгорелся скандал из-за "языкового вопроса" (видео).

Ранее мы сообщали о том, что 8 июля в Украине назначен новый языковой омбудсмен и рассказывали, как и за что он сможет штрафовать.

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