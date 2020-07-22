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В маршрутці Дніпра чоловіка змушували говорити російською мовою: деталі скандалу

Дніпро, Середа 22 липня 2020 11:44
В маршрутці Дніпра чоловіка змушували говорити російською мовою: деталі скандалу
В маршрутці Дніпра розгорівся мовний скандал (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі стався конфлікт між водієм і пасажиром

В маршрутці Дніпра розгорівся мовний скандал між водієм і пасажиром. Чоловік зайшов в транспортний засіб і українською запитав, чи їде автобус до кладовища. Інцидент мав місце в маршрутці №136.

У Telegram-каналі "Міський Транспорт Дніпра" уточнили всі подробиці цієї історії.

Українці обурилися кричущою поведінкою водія і написали, що він українофоб і взагалі повинен йти вже на пенсію.

Як далі завершився цей конфлікт - в пабліку не повідомили.

Відзначимо, що недавно в Туреччині з мешканкою Харкова стався конфлікт через мову. Жінка відповіла туристичному агенту українською мовою, а він своєю чергою почав її ображати і вимагати відповіді російською.

Як ми раніше писали, в прямому ефірі розгорівся скандал з "мовного питання" (відео).

Раніше ми повідомляли про те, що 8 липня в Україні призначено новий мовний омбудсмен і розповідали, як і за що він зможе штрафувати.

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