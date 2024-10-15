Марс готує великі подарунки для чотирьох знаків Зодіаку: повний астропрогноз на 15 жовтня

Цього вівторка, 15 жовтня, Марс зможе подарувати чимало позитиву представникам чотирьох знаків Зодіаку. Окрім цього, день обіцяє бути гарним й для інших.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, кому пощастить та які справи можна запланувати саме на вівторок.

Прогноз астропогоди на 15 жовтня

"Несприятливий період для відвідування перукарні. Не рекомендовано голодувати, займатись хатнім прибиранням і пранням. Можливий початок нових справ і важливих рішень, стоматологічні та хірургічні втручання. Енергія дня допоможе звільнитися від вантажу минулого, полегшити важкість кармічних боргів", - розповіла Соловйова.

"Якщо вирішити старі проблеми, в організмі з’являться нові сили. Корисна фізична активність, пасивність несприятлива. День накопичення інформації, координування роботи логічної та творчої півкуль головного мозку. Корисна групова робота, обговорення спільних проблем, обмін інформацією", - додала вона.

Цього дня варто підбивати підсумки, відслідковувати свої думки, звільнятися від негативу. Також астролог радить провести час в родинному колі.

Гороскоп на вівторок (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на 15 жовтня

"Вівторок - день Марсу, планети активності, фізичної сили, сміливості, рішучості, ентузіазму, войовничого настрою, наміру перемагати, пристрасті, волі, бізнесу, зброї та конфліктів", - пояснила експерт.

Позитивний вплив Марсу можуть відчути представники таких знаків Зодіаку:

Телець

Діва

Скорпіон

Риби.

Особливо сприятливий період для тих з них, хто пов'язаний з підприємництвом, керівними посадами, хірургією та з професіями, які потребують виправданого ризику.

"Можна підсилити марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки. Поласуйте гострими стравами з часником, якщо вам це дозволяє стан здоров’я. Не відмовляйтесь повністю від м’яса, кави та чаю. Пробачайте тих, хто вас образив і в жодному разі не ображайте самі", - зазначила астролог.

Можна присвятити деякий час фізичним навантаженням і тренуванням, взяти участь у спортивному змаганні (навіть символічному), урізноманітнити сексуальне життя, переглянути улюблений контент, пов'язаний з героїзмом, звитягою, досягненнями, високими результатами та тріумфальними перемогами.

Окрім цього, у вівторок варто давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік, проходити курс прийому вітамінів для підтримки енергії в організмі.