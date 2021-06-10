ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Маркиян Лубкивский напомнил, как 9 лет назад на "Металлисте" сыграли первый украинский матч Евро-2012

Новина українською →
Харьков, Четверг 10 июня 2021 11:57
Маркиян Лубкивский напомнил, как 9 лет назад на "Металлисте" сыграли первый украинский матч Евро-2012 Фото: макет стадиона "Металлиста" в Харькове (kharkovgo com)
Автор: Styler

Голосование Харьковского областного совета о передаче клубной инфраструктуры "Металлиста" из государственной собственности Харькову состоится в те же дни, когда город и новый стадион бизнесмена Александра Ярославского принимали первые матчи финала Евро-2012.

На это обратили внимание харьковские СМИ.

"Президент набиравшего тогда силу ФК "Металлист" сделал беспрецедентный для чемпионатов Европы по футболу шаг. Ярославский как генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 взялся за несколько коротких лет подготовить сразу всю инфраструктуру. То есть одновременно сделать из захолустного почти мертвого аэропорта современные "воздушные ворота", привести в порядок полуразрушенный стадион и достроить все недостающее для турнира. И сделал это! Из резервного города Харьков стал принимающим", - отмечают журналисты.

Как известно, Ярославский тогда роль вложив свыше $ 300 млн в инфраструктуру Харькова. При этом горьков начинал гонку с позиции аутсайдера в соревновании за право принять матчи Евро-2012.

"Переживаний и волнений было масса, потому что от того как дебютируют - зависит очень многое. Единственным, кто извне казался спокойным, был, пожалуй, только Александр Ярославский, благодаря одержимости, энтузиазму и вере в успех которого Харьков не только стал городом хозяином турнира, но и блестяще справился с чрезвычайно сложной и жестко ограниченной во времени задачей", - вспоминает те дни Маркиян Лубкивский, директор УЕФА Евро-2012 от Украины.

Отмечается также, что не только спортивная и культурная жизнь заиграли новыми красками благодаря европейскому первенству и европейским болельщикам, но и экономика.

"Турнир закончился, аэропорт остался, один из лучших в Восточной Европе отелей Kharkiv Palace 5* остался, спортивную инфраструктуру использовал "Металлист", который ворвался в еврокубки и радовал болельщиков зрелищными играми. Все это стало платформой для развития деловых контактов, туризма, организации мероприятий, о которых заговорили не только в Украине, но и за рубежом", - пишут журналисты о роли Евро-2012 в принципиальном преображении Харькова.

Примечательно также, что обновленный стадион "Металлист" бизнесмен открывал в день своего 50 летия, из-за чего благодарные болельщики развернули на трибуне баннер с цифрами "5" и "0", что символизировало 5:0 в пользу именинника.

"11 июня 2021 года с матча "Турция - Италия" начнется очередное "Евро", и болельщики будут наслаждаться красотой игры. А на день раньше,10 июня, в Харьковском облсовете будет голосование за объединение футбольной инфраструктуры под эгидой города. Есть что-то очень символичное в том, что именно сейчас, одновременно с Евро-2020/2021 в Харьков возвращается большой футбол. И что на стадионе "Металлист" в следующем сезоне будет играть уже настоящий "желто-синий" футбольный клуб "Металлист". Со всей привычной клубной символикой и, надеемся, полными трибунами, как мы это видели 29 мая", - отмечают журналисты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости спорта Харьков Евро-2012
LITE
Грозовые дожди с градом и шквалы: в Украине разгуляется непогода
Грозовые дожди с градом и шквалы: в Украине разгуляется непогода