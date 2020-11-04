Маркив летит в Киев: появились яркие фото

Виталий Маркив летит в Украину после оправдательного приговора Аппеляционного суда в Милане. Нацгвардеец уже в самолете с омбудсменом Людмилой Денисовой и министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Фото из самолета, который направляется в Киев показала Денисова, пишет LB.

Известно, что самолет с освобожденным из итальянской тюрьмы украинским военным приземлится на аэродроме НГУ около 14:00.

Виталий Маркив летит в Украину (фото: Людмила Денисова)

Виталий находился в Италии в течение трех лет после обвинения в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли (произошло в зоне боевых действий на Донбассе в 2014-м).

Но вчера Людмила Денисова поделилась невероятной новостью, что Виталия Маркива оправдали.

"Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор в деле нашего Героя, полностью оправдав его. Справедливость есть, Виталий Маркив возвращается с нами на Родину", - написала в Facebook Денисова.

Виталий Маркив после освобождения из тюрьмы (фото: facebook.com/denisovaombudsman)

Напомним, что старший сержант, командир отделения батальона имени Кульчицкого (в/ч 3066) Национальной гвардии Украины Виталий Маркив был задержан 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли. В июле 2019-го нацгвардейца приговорили к 24 годам лишения свободы.

Но на заседании апелляционного суда 3 октября Виталий еще раз напомнил, что все обвинения являются безосновательными, а сторона защиты привела достаточное количество подтверждений его невиновности. В этот же день он был оправдан и выпущен на свободу.