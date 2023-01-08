Маріупольці в Запоріжжі отримали гуманітарну підтримку від Фонду Ахметова
Маріупольці в Запоріжжі отримали гуманітарну підтримку від Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Фонд Ріната Ахметова передав для переселенців у Запоріжжі чергову партію гуманітарної підтримки. Фонд надіслав до місцевого центру "Я - Маріуполь" майже тисячу гігієнічних наборів.
Про це повідомляє прес-служба фонду.
До кожного переданого набору увійшли: зубні щітки та зубні пасти, порошок, гелі для душу, шампуні, рідке та брускове мило.
Усього за минулий рік гігієнічні набори від фонду отримали 40 тисяч маріупольців.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
З 2014 року допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.