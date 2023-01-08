Маріупольці в Запоріжжі отримали гуманітарну підтримку від Фонду Ахметова

Фонд Ріната Ахметова передав для переселенців у Запоріжжі чергову партію гуманітарної підтримки. Фонд надіслав до місцевого центру "Я - Маріуполь" майже тисячу гігієнічних наборів.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

До кожного переданого набору увійшли: зубні щітки та зубні пасти, порошок, гелі для душу, шампуні, рідке та брускове мило.

Усього за минулий рік гігієнічні набори від фонду отримали 40 тисяч маріупольців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.