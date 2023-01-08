Мариупольцы в Запорожье получили гуманитарную поддержку от Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал переселенцам в Запорожье очередную партию гуманитарной поддержки. Фонд направил в местный центр "Я - Мариуполь" почти тысячу гигиенических наборов.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В каждый переданный набор вошли: зубные щетки и зубные пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло.

Всего за прошлый год гигиенические наборы фонда получили 40 тысяч мариупольцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.