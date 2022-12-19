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Маріупольці в Запоріжжі отримали гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова

Фото: маріупольці в Запоріжжі отримали гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова в рамках співпраці із центрами "Я - Маріуполь" продовжує допомагати переселенцям, що через війну опинилися в різних містах України. Нещодавно черговий гуманітарний вантаж від фонду дістався Запоріжжя, яке систематично піддається обстрілам із боку окупантів.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

До місцевого хабу надійшла майже тисяча наборів із засобами особистої гігієни. У цих наборах усе необхідне: зубні щітки та зубні пасти, порошок, гелі для душу, шампуні, рідке та брускове мило.

Загалом до кінця року для переселенців із Маріуполя буде передано 40 тисяч гігієнічних наборів від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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Гуманітарна допомога