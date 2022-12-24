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Маріупольці в Дніпрі отримали гігієнічні набори від Фонду Ахметова

Фото: маріупольці в Дніпрі отримали гігієнічні набори від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова доставив до Дніпра ще одну партію гуманітарної підтримки для переселенців. Майже 3 тисячі гігієнічних наборів були доставлені до центру "Я - Маріуполь", з якими фонд уже протягом тривалого часу співпрацює.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Для багатьох маріупольців ця допомога є вкрай важливою, адже більшість із них приїхали до міста з мінімальним набором речей.

В отриманих від фонду гуманітарних пакунках міститься все необхідне: зубні щітки та зубні пасти, порошок, гелі для душу, шампуні, рідке та брускове мило.

Усього до кінця 2022 року для переселенців із Маріуполя буде передано 40 тисяч гігієнічних наборів від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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ДніпроГуманітарна допомога