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У Маріуполі окупанти знесли відому історичну пам'ятку: шокуючі фото будівлі

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Маріуполь, Четвер 12 січня 2023 15:59
У Маріуполі окупанти знесли відому історичну пам'ятку: шокуючі фото будівлі У Маріуполі окупанти знесли Будинок з годинником (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни знесли знаменитий Дім із годинником. Ця будівля була історичною пам'яткою, там розміщувалася майстерня світового генія монументального мистецтва, художника Віктора Арнаутова.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

Як зараз виглядає будівля

За словами радника, з початку демонтажу загарбники стверджували, що це нібито "не знесення, а реконструкція". Однак сьогодні від обгорілого Будинку з годинником практично нічого не залишилося.

Росіяни майже повністю знесли будівлю.

"Ось вона - реконструкція від окупантів. У нуль. У труху. Так екскаваторами після бомб знищують усю справжню історію Маріуполя", - написав Андрющенко.

Також він опублікував фото будівлі, зроблені 11 та 12 січня.

У Маріуполі окупанти знесли відому історичну пам'ятку: шокуючі фото будівлі

У Маріуполі окупанти знесли відому історичну пам'ятку: шокуючі фото будівлі

У Маріуполі окупанти знесли історичний Дім з годинником (t.me/andriyshTime)

У Маріуполі окупанти знесли відому історичну пам'ятку: шокуючі фото будівліДім з годинником у Маріуполі до окупації (MRPL.CITY)

Нещодавно ми повідомляли, що окупантам в Маріуполі наказали прискорити знесення будинків.

Також ми писали, що у Маріуполі дітей змусили розважати окупантів, а їхнім батькам пригрозили.

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Маріуполь окупанти