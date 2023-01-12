У Маріуполі окупанти знесли відому історичну пам'ятку: шокуючі фото будівлі

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни знесли знаменитий Дім із годинником. Ця будівля була історичною пам'яткою, там розміщувалася майстерня світового генія монументального мистецтва, художника Віктора Арнаутова.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram .

Як зараз виглядає будівля

За словами радника, з початку демонтажу загарбники стверджували, що це нібито "не знесення, а реконструкція". Однак сьогодні від обгорілого Будинку з годинником практично нічого не залишилося.

Росіяни майже повністю знесли будівлю.

"Ось вона - реконструкція від окупантів. У нуль. У труху. Так екскаваторами після бомб знищують усю справжню історію Маріуполя", - написав Андрющенко.

Також він опублікував фото будівлі, зроблені 11 та 12 січня.

У Маріуполі окупанти знесли історичний Дім з годинником (t.me/andriyshTime)