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В Мариуполе оккупанты снесли историческую достопримечательность: шокирующие фото здания

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Мариуполь, Четверг 12 января 2023 15:59
В Мариуполе оккупанты снесли историческую достопримечательность: шокирующие фото здания В Мариуполе оккупанты снесли Дом с часами (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во временно оккупированном Мариуполе россияне снесли знаменитый Дом с часами. Это здание было исторической достопримечательностью, там размещалась мастерская мирового гения монументального искусства, художника Виктора Арнаутова.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Как сейчас выглядит здание

По словам советника, с начала демонтажа захватчики утверждали, что это якобы "не снос, а реконструкция". Однако сегодня от обгоревшего Дома с часами практически ничего не осталось.

Россияне почти полностью снесли здание.

"Вот она - реконструкция от оккупантов. В ноль. В труху. Так экскаваторами после бомб уничтожают всю настоящую историю Мариуполя", - написал Андрющенко.

Также он опубликовал фото здания, сделанные 11 и 12 января.

В Мариуполе оккупанты снесли историческую достопримечательность: шокирующие фото здания

В Мариуполе оккупанты снесли историческую достопримечательность: шокирующие фото здания

В Мариуполе оккупанты снесли исторический Дом с часами (t.me/andriyshTime)

В Мариуполе оккупанты снесли историческую достопримечательность: шокирующие фото зданияДом с часами в Мариуполе до оккупации (MRPL.CITY)

Недавно мы сообщали, что оккупантам в Мариуполе приказали ускорить снос домов.

Также мы писали, что в Мариуполе детей заставили развлекать оккупантов, а их родителям пригрозили.

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Мариуполь окупанти