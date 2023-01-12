В Мариуполе оккупанты снесли историческую достопримечательность: шокирующие фото здания
Во временно оккупированном Мариуполе россияне снесли знаменитый Дом с часами. Это здание было исторической достопримечательностью, там размещалась мастерская мирового гения монументального искусства, художника Виктора Арнаутова.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
Как сейчас выглядит здание
По словам советника, с начала демонтажа захватчики утверждали, что это якобы "не снос, а реконструкция". Однако сегодня от обгоревшего Дома с часами практически ничего не осталось.
Россияне почти полностью снесли здание.
"Вот она - реконструкция от оккупантов. В ноль. В труху. Так экскаваторами после бомб уничтожают всю настоящую историю Мариуполя", - написал Андрющенко.
Также он опубликовал фото здания, сделанные 11 и 12 января.
В Мариуполе оккупанты снесли исторический Дом с часами (t.me/andriyshTime)
Дом с часами в Мариуполе до оккупации (MRPL.CITY)
Недавно мы сообщали, что оккупантам в Мариуполе приказали ускорить снос домов.
Также мы писали, что в Мариуполе детей заставили развлекать оккупантов, а их родителям пригрозили.