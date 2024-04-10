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У Маріуполі окупанти змушують дітей вступати в "Юнармію": фото і відео

Дітей у Маріуполі вербують для вступу в "Юнармію" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Росіяни в окупованому Маріуполі вербують школярів, щоб ті вступали до "військово-патріотичного осередку "Юнармія". Також дітям насаджують пропагандистські наративи через книги.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Маріупольської міської ради у Telegram.

У Маріуполі окупанти продовжують мілітаризувати дітей

"В окупованому місті продовжується насаджування російської пропаганди серед школярів. Дітей змушують приєднуватися до "військово-патріотичного осередку "Юнармія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що школярів використовують на офіційних заходах, відкриттях памʼятників вбивцям. А також відправляють на різноманітні навчання зі зброєю. 

"Мета окупантів - насадити перекручену історію та знищити українську ідентичність. У результаті, діти на камери розповідають, що українці "воювали за іншу націю" під час Другої світової війни", - кажуть у міськраді.

Окупанти мілітаризують дітей у Маріуполі (фото: Telegram/Маріупольська міська рада)

У міськраді показали також фото книг, серед яких є пропагандистська "Вперед богатыри" із рашистським символом V. При чому ж, орієнтована вона саме на дітей.

Також окупанти змушують дітей повторювати свої пропагандистські наративи на камеру й розповідати про "СВО". Додамо також, що форма представників "Юнармії" містить п'ятикутну зірку - аналогічну до радянської. При цьому такі ролики росіяни знімають на фоні пам'ятників піонерам.

 

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