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У Маріуполі місцеві виживають в нелюдських умовах: у більшості немає опалення та світла

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Маріуполь, Середа 02 листопада 2022 17:55
У Маріуполі місцеві виживають в нелюдських умовах: у більшості немає опалення та світла Маріупольці живуть без опалення та світла (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Маріуполі місцеві мешканці через російських окупантів змушені виживати в нелюдських умовах. Майже у всіх людей немає опалення опалення та нормального енергопостачання.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

Також багатьох людей окупанти позбавили даху над головою, а вже скоро зима.

Окрім того, люди відмовляють переїжджати в "маневренное жилье" через ризик втрати останнього.

"Маріуполь. Зранку плюс шість. У більшості тепла немає. Якийсь дикий та нелюдський експеримент з повернення людей у середньовіччя триває", - зазначив він.

За словами Андрющенка, напередодні зими маріупольцям видали електрообігрівачі, попри те, що міська енергосистема не готова до подібних навантажень.

"Окупанти кажуть про десятки тисяч обігрівачів у дорозі від регіонів у Росії. Впевнений, наступними будуть нові трансформатори та генератори. Запам’ятайте цей твіт", - написав радник.

У Маріупольській міськраді показали світлини міста, який зруйнувала Росія. На знімках видно спалені багатоповерхівки, які більше непридатні для життя. Багатьом людям більше ніде жити.

"Тепер осіннє місто виглядає зовсім інакше, зі шрамами від російських обстрілів… Російські окупанти перетворили його у гетто. Досі коли бачимо ці фотографії, стає важко і на очах з‘являються сльози", - написали у мерії.

Зазначається, що після перемоги України місто обов'язково відбудують.

У Маріуполі місцеві виживають в нелюдських умовах: у більшості немає опалення та світлаУ Маріуполі місцеві виживають в нелюдських умовах: у більшості немає опалення та світлаУ Маріуполі місцеві виживають в нелюдських умовах: у більшості немає опалення та світлаУ Маріуполі місцеві виживають в нелюдських умовах: у більшості немає опалення та світлаУ Маріуполі місцеві виживають в нелюдських умовах: у більшості немає опалення та світлаУ Маріуполі місцеві виживають в нелюдських умовах: у більшості немає опалення та світлаУ Маріуполі місцеві виживають в нелюдських умовах: у більшості немає опалення та світлаУ Маріуполі місцеві виживають в нелюдських умовах: у більшості немає опалення та світлаУ Маріуполі місцеві виживають в нелюдських умовах: у більшості немає опалення та світлаМісто Маріуполь, яке зруйнували російські окупанти (t.me/mariupolrada)

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі людям видають хліб з пліснявою.

Також ми писали, що маріупольці вийшли на мітинг через відсутність світла і води.

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Маріуполь