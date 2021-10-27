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В Мариуполе в туалет пускают только вакцинированых (фотофакт)

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Мариуполь, Среда 27 октября 2021 13:50
В Мариуполе в туалет пускают только вакцинированых (фотофакт) В Мариуполе без вакцинации не будут пускать в туалет (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В туалет на рынке Мариуполя теперь не пустят без вакцинации от коронавируса.

Об этом стало известно из объявления, которое появилось в Instagram.

Так, в нем администрация центрального рынка предупреждает, что воспользоваться уборной смогут только те, кто

  • прошел вакцинацию, полную или частичную
  • имеет отрицательный результат тестирования на COVID-19
  • документ про выздоровление (в бумажном виде или с использованием мобильного приложения "Дия").

В Мариуполе в туалет пускают только вакцинированых (фотофакт)Cкриншот

Под постом украинцы иронизируют, что теперь для похода в туалет нужно готовиться заранее, а лучше записаться в электронную очередь. Также люди советуют установить рядом пункт вакцинации, так как желающих будет много.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки сделали рекордное количество прививок против коронавируса. Сейчас удалось вакцинировать первой дозой 30% взрослого населения.

Как мы ранее писали, во Львове возник скандал из-за полицейского, который проверял кафе без собственного COVID-сертификата.

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