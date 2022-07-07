ru ua
Чт, 07 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Мариуполе цены на основные товары достигли максимума (фото)

Новина українською →
Мариуполь, Четверг 07 июля 2022 12:09
В Мариуполе цены на основные товары достигли максимума (фото) В Мариуполе люди в шоке от цен (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во временно оккупированном Мариуполе россияне полностью "перекрывают кислород" горожанам. В магазины завозят российскую продукцию по заоблачным ценам.

Об этом рассказали в городском совете Мариуполя.

Цены на предметы гигиены - космические

У мариупольцев нет ни работы, ни денег. Вещи в магазинах для них недоступны. Такие последствия "русского мира"...

"Таковы цены на предметы гигиены в магазинах оккупированного Мариуполя. У людей нет работы, денег и гуманитарной помощи. При этом видят на полках самые необходимые вещи, которые просто не могут купить. Это очередное издевательство над мариупольцами, ежедневно выживающими в бесчеловечных условиях, созданных "асвабадителями", - сказано в сообщении.

На фотографиях вы можете увидеть, что самый дешевый шампунь в магазине стоит 129 грн, губки для мытья посуды – 71 грн, женские прокладки – 99 грн, памперсы для детей – 1 680 грн, средство для мытья посуды – 108 грн.

В Мариуполе цены на основные товары достигли максимума (фото)В Мариуполе цены на основные товары достигли максимума (фото)В Мариуполе цены на основные товары достигли максимума (фото)В Мариуполе цены на основные товары достигли максимума (фото)Цены на товары в Мариуполе (фото: t.me/mariupolrada)

Ранее мы писали, что жители оккупированного Херсона в шоке от новых цен после прихода в город оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь