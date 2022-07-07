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У Маріуполі ціни на основні товари досягли максимуму (фото)

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Маріуполь, Четвер 07 липня 2022 12:09
У Маріуполі ціни на основні товари досягли максимуму (фото) У Маріуполі люди в шоці від цін (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни повністю "перекривають кисень" городянам. У магазини завозять російську продукцію за захмарними цінами.

Про це розповіли у міській раді Маріуполя.

Ціни на предмети гігієни - космічні

У маріупольців немає ні роботи, ні грошей. Речі в магазинах для них недоступні. Такі наслідки "руського міра"...

"Такі ціни на предмети гігієни в магазинах окупованого Маріуполя. У людей немає роботи, грошей і гуманітарної допомоги. При цьому бачать на полицях найнеобхідніші речі, які просто не можуть купити. Це чергове знущання з маріупольців, які щодня виживають в нелюдських умовах, створених "асвабадителями", - сказано в повідомленні.

На фотографіях ви можете побачити, що найдешевший шампунь в магазині коштує 129 грн, губки для миття посуду – 71 грн, жіночі прокладки – 99 грн, памперси для дітей – 1 680 грн, засіб для миття посуду – 108 грн.

У Маріуполі ціни на основні товари досягли максимуму (фото)У Маріуполі ціни на основні товари досягли максимуму (фото)У Маріуполі ціни на основні товари досягли максимуму (фото)У Маріуполі ціни на основні товари досягли максимуму (фото)Ціни на товари в Маріуполі (фото: t.me/mariupolrada)

Раніше ми писали, що жителі окупованого Херсона в шоці від нових цін після приходу в місто окупантів.

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