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В Мариуполе маму убили на глазах у сына, мальчика похитили и теперь берут у него интервью

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Мариуполь, Понедельник 28 марта 2022 10:25
В Мариуполе маму убили на глазах у сына, мальчика похитили и теперь берут у него интервью Коллаж РБК-Украина: В Мариуполе оккупанты убили маму на глазах у сына
Автор: Светлана Мащенко

В Мариуполе российские оккупанты убили мать на глазах у маленького сына, самого мальчика тоже ранили. Теперь его вывезли во временно оккупированные территории и берут у него интервью.

Об этом сообщили в полку "Азов-Мариуполь".

"Убить мать ребенка у него на глазах в оккупированном Мариуполе, который россияне обстреливали месяц и продолжают обстреливать сейчас, похитить ребенка и вывезти на временно оккупированную территорию для съемок - про какие международные суды над этими животными может идти речь?" - подписанное видео.

Мальчик рассказывает для пропагандистского местного канала "Юнион", что они с мамой шли к соседке. Рядом с ними прогремел взрыв. Его ранило в ногу, а маму в голову.

Женщина несмотря на тяжелое ранение успела дотащить мальчика до соседки домой, где и умерла.

Канал "Юнион" был основан в 2001 году в Макеевке, а затем расширил вещание на Донецкую область. В 2014-м был захвачен террористами "ДНР" и с тех пор проводит пророссийскую политику на временно оккупированных территориях.

Отметим, что оккупанты похищают людей в Мариуполе и вывозят их на временно оккупированные территории. Часто это женщины и дети, которые прячутся в укрытиях.

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