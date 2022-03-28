ru ua
Пн, 28 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Маріуполі маму вбили на очах у сина, хлопчика викрали і тепер беруть у нього інтерв'ю

Новость на русском →
Маріуполь, Понеділок 28 березня 2022 10:25
В Маріуполі маму вбили на очах у сина, хлопчика викрали і тепер беруть у нього інтерв'ю Колаж РБК-Україна: В Маріуполі окупанти вбили маму на очах у сина
Автор: Світлана Мащенко

В Маріуполі російські окупанти вбили матір на очах у маленького сина, самого хлопчика теж поранили. Тепер його вивезли до тимчасово окупованих територій і беруть у нього інтерв'ю.

Про це повідомили в полку "Азов - Маріуполь".

"Вбити матір дитини у неї на очах в окупованому Маріуполі, який росіяни обстрілювали місяць і продовжують обстрілювати нині, викрасти дитину та вивезти на тимчасово окуповану територію для зйомок - про які міжнародні суди над цими тваринами може йти мова?" - підписане відео.

Хлопець розповідає для пропагандистського місцевого каналу "Юніон", що вони з мамою йшли до сусідки. Поруч з ними прогримів вибух. Його поранило в ногу, а маму в голову.

Жінка попри тяжке поранення встигла дотягнути хлопчика до сусідки додому, де й померла.

Канал "Юніон" був заснований в 2001 році в Макієвці, а потім розширив мовлення на Донецьку область. В 2014-му був захоплений терористами "ДНР" і від того часу провадить проросійську політику на тимчасово окупованих територіях.

Зазначимо, що окупанти викрадають людей в Маріуполі і вивозять їх на тимчасово окуповані території. Часто це жінки і діти, які ховаються в укриттях.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь
LITE
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі