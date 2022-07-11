В Мариуполе люди вынуждены каторжно работать за еду: показательное видео

В Мариуполе с приходом оккупантов люди вынуждены выживать. Горожане должны работать на адской жаре, чтобы поесть.
Об этом ужасе рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.
Горожане разбирают завалы в городе на жаре и получают за это тарелку каши и бутылку воды.
"Тарелка каши и бутылка воды – единственная гарантированная оплата тяжелого труда на жару", - сообщает Андрющенко.
Всего оккупационным властям Мариуполя выделено денег на оплату 900 рабочих на завалах с 12 тыс. рублей (примерно 6 тысяч гривен) на местных жителей.
Отмечается, что реально задействовано в три-четыре раза больше.
"Именно так оккупационная администрация Иващенко и компании создает картинку для кураторов из России по поводу собственной способности управлять городом. При этом он и его семья до сих пор воруют не только гуманитарку и дизтопливо вместе с российскими МЧСниками, но и деньги, привозимые для выплат в т.ч. зарплаты рабочим", - рассказал советник мэра.
Напомним, что в Мариуполе оккупанты возобновили эксгумацию, тела вывозят в братскую могилу.
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