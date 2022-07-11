В Мариуполе люди вынуждены каторжно работать за еду: показательное видео

Что вынуждены делать люди

Горожане разбирают завалы в городе на жаре и получают за это тарелку каши и бутылку воды.

"Тарелка каши и бутылка воды – единственная гарантированная оплата тяжелого труда на жару", - сообщает Андрющенко.



Всего оккупационным властям Мариуполя выделено денег на оплату 900 рабочих на завалах с 12 тыс. рублей (примерно 6 тысяч гривен) на местных жителей.

Отмечается, что реально задействовано в три-четыре раза больше.

"Именно так оккупационная администрация Иващенко и компании создает картинку для кураторов из России по поводу собственной способности управлять городом. При этом он и его семья до сих пор воруют не только гуманитарку и дизтопливо вместе с российскими МЧСниками, но и деньги, привозимые для выплат в т.ч. зарплаты рабочим", - рассказал советник мэра.